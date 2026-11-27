C’è anche Salerno sul podio delle eccellenze nazionali dell’accoglienza. La città conquista ufficialmente un posto nella terna finale degli Italian Tourism Awards 2026 per la categoria Destinazioni, confermandosi tra le realtà più apprezzate e dinamiche del panorama turistico italiano. L’appuntamento decisivo per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento è fissato per mercoledì 2 dicembre, nella prestigiosa cornice del Teatro dell’Opera di Roma.

A contendersi la vittoria finale saranno tre territori profondamente diversi ma uniti dalla capacità di valorizzare le proprie identità: il Comune di Salerno, il Distretto dei Laghi e i Borghi Etruschi. La proclamazione avverrà nel corso della settima edizione di “The Night of Excellence”, serata di gala condotta da Gabriella Carlucci che vedrà salire sul palco ospiti del calibro di Al Bano, Luca Barbareschi e Gabriele Cirilli, sotto i riflettori dei media e della televisione nazionale.

L’ingresso nella rosa delle migliori tre destinazioni d’Italia premia la crescente attrattività di una città capace di coniugare un patrimonio storico-artistico di primo piano — dal Duomo al Castello di Arechi, passando per il Giardino della Minerva, il centro storico e il lungomare — con tradizioni enogastronomiche, grandi eventi e una posizione strategica unica. Salerno si conferma infatti porta d’accesso privilegiata verso icone mondiali come la Costiera Amalfitana, il Cilento e i grandi siti archeologici della provincia.

Un traguardo che valorizza il percorso di promozione portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo De Luca e dall’assessorato al Turismo retto da Alessandro Ferrara, puntando su un’offerta strutturata e competitiva. Al di là del verdetto che arriverà dal palco capitolino, la finale del 2 dicembre rappresenta già una vetrina straordinaria per l’intero indotto turistico salernitano e per gli operatori che ogni giorno lavorano alla crescita del territorio.