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Cronaca

Carabiniere scomparso scattano le ricerche di Vincenzo Santoro

  • Novembre 7, 2026
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Carabiniere scomparso scattano le ricerche di Vincenzo Santoro

Si cerca Vincenzo Santoro, carabiniere di cui si sono perse le tracce dalle ore 14:00 circa di venerdì 6 novembre. L’allarme è scattato formalmente a seguito del sollecito dell’organizzazione sindacale Fit Cisl Salerno, che ha diffuso un primo appello per avviare le ricerche sul territorio cittadino e nei comuni limitrofi.

 

Mobilitazione e perlustrazioni nella zona orientale

Nel corso della serata, il piano straordinario di perlustrazione ha visto l’impiego coordinato di forze dell’ordine e nuclei di soccorso. Tra i quartieri di TorrioneMercatello e la fascia del lungomare, i residenti hanno notato a lungo le manovre a bassa quota di un elicottero dei Carabinieri, impegnato con i fari di profondità per ispezionare dall’alto l’area urbana e le zone d’ombra costiere.

In contemporanea, diverse pattuglie e squadre di ricerca a terra stanno battendo le arterie viarie e le aree di sosta della periferia orientale per individuare elementi utili al rintraccio.

Gli elementi utili per le segnalazioni

Secondo le informazioni fornite, il militare risulterebbe essere proprietario di un’Alfa Romeo Giulietta di colore bianco con dettagli rossi. Al momento restano da chiarire con certezza le modalità dell’allontanamento e l’eventuale utilizzo della vettura da parte dell’uomo.

APPELLO ALLA CITTADINANZA: Chiunque abbia notato l’uomo, l’autovettura descritta o disponga di informazioni utili per il ritrovamento è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112.

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