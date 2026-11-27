Il calcio piange Juary Jorge dos Santos Filho. L’ex attaccante brasiliano, protagonista con la maglia dell’Avellino nei primi anni Ottanta, è morto giovedì 26 novembre, all’età di 67 anni. Si è spento a Poços de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, stroncato da un infarto. Era ricoverato da tempo in ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico.

A confermare la notizia è stato il Santos, la società nella quale aveva mosso i primi passi da calciatore e con cui aveva conquistato il campionato paulista nel 1978. Una scomparsa che ha colpito profondamente anche Avellino, dove Juary è rimasto nel cuore dei tifosi per le sue qualità tecniche, i gol e una delle esultanze più riconoscibili della storia biancoverde.

Il dolore di Avellino: «Un idolo che non si dimentica»

Tra i messaggi di cordoglio c’è quello di Franco Iannuzzi, che sui social ha ricordato il legame speciale tra il brasiliano e la città irpina.

«Un dolore immenso per Avellino e per tutti gli sportivi che hanno amato Juary», ha scritto, sottolineando come l’attaccante abbia lasciato un segno indelebile nella memoria dei sostenitori biancoverdi grazie alla sua classe, alle reti realizzate e alla celebre danza intorno alla bandierina del calcio d’angolo.

Un ricordo che restituisce il valore di un calciatore diventato un simbolo per un’intera tifoseria. «Un pezzo di storia, un idolo che non si dimentica», ha aggiunto Iannuzzi, salutandolo con un messaggio di affetto.

Il ricordo della figlia: «Grazie per aver lottato fino alla fine»

Commovente anche il messaggio pubblicato dalla figlia Marcela, che ha voluto ricordare il padre attraverso parole cariche di affetto e riconoscenza.

Nel suo messaggio ha ripercorso la forza dimostrata dal genitore durante l’ultimo periodo, ricordando la sua capacità di affrontare le difficoltà senza arrendersi. «Grazie per aver affrontato tutto a testa alta, per aver lottato fino alla fine, per non esserti mai arreso», ha scritto.

Marcela ha richiamato anche una frase che il padre ripeteva spesso, legata alla sua squadra del cuore: «Noi siamo Santos e non ci arrendiamo mai». Un principio che, secondo la figlia, Juary ha seguito per tutta la vita, fino agli ultimi momenti.

Nel saluto finale non è mancato il rammarico per non aver potuto abbracciare il padre un’ultima volta. Nonostante la distanza, ha spiegato di essergli rimasta vicina con il pensiero e la preghiera, dichiarandosi per sempre orgogliosa di essere sua figlia.

Due stagioni in Irpinia e 13 reti con la maglia biancoverde

Juary arrivò ad Avellino nell’estate del 1980, portato in Irpinia dal presidente Antonio Sibilia, proprio nell’anno in cui il campionato italiano tornava ad accogliere i calciatori stranieri.

L’esordio in Serie A arrivò il 14 settembre 1980, nella trasferta contro il Brescia, vinta dall’Avellino per 2-1. Con la formazione biancoverde disputò due stagioni, totalizzando 34 presenze e 13 gol in campionato.

Numeri accompagnati da un’immagine rimasta impressa nella memoria degli appassionati: quella dell’attaccante brasiliano che, dopo aver segnato, correva verso la bandierina del calcio d’angolo e si lasciava andare a una caratteristica esultanza a ritmo di samba.

Un gesto diventato il suo marchio di fabbrica e uno dei motivi per cui il suo nome è rimasto legato alla storia calcistica della città.

Dall’Avellino all’Inter, poi l’esperienza al Porto

Terminata l’esperienza in Irpinia, Juary proseguì la propria carriera in Italia indossando le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese, prima di trasferirsi al Porto.

Il legame con Avellino e con l’Irpinia, però, non si è mai spezzato. A distanza di oltre quarant’anni da quelle due stagioni, il suo ricordo continua a vivere tra i tifosi che ne hanno apprezzato il talento, i gol e quell’esultanza inconfondibile.

Con la sua scomparsa se ne va un protagonista di una stagione importante del calcio biancoverde, ma resta l’affetto di una tifoseria che non ha mai dimenticato il suo campione brasiliano.