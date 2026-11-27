Importante risultato nella tutela del diritto fondamentale alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione, delle persone fragili e delle loro famiglie , sulle quali non possono essere trasferiti oneri economici che l’ordinamento pone a carico del servizio sanitario pubblico.

La Corte d’Appello di Roma, Prima Sezione civile, ha condannato l’Ospedale San Raffaele – punto di riferimento nella ricerca e nel panorama della sanità nazionale, accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale – alla restituzione delle somme corrisposte per il ricovero in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di una paziente, affetta dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato.

La pronuncia del 5 novembre 2026 si inserisce nel solco della giurisprudenza della Cassazione in materia di gratuità delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria e rappresenta una svolta significativa nella tutela del diritto alla salute delle persone affette da patologie cronico-degenerative e dei loro familiari .

Il giudizio è stato patrocinato dall’Avv. Egidio Lizza di Benevento, unitamente all’Avv. Iolanda Coltellacci.

“La Corte d’Appello ha ribadito che, quando le prestazioni di natura sanitaria non possono essere erogate disgiuntamente da quelle socioassistenziali – spiega l’avvocato Egidio Lizza, specializzato in tutela dei Diritti umani – l’intero costo della degenza deve essere posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il criterio determinante non risiede nella mera condizione di non autosufficienza del paziente, bensì nella necessità di un trattamento terapeutico personalizzato, rispetto al quale le prestazioni assistenziali assumano carattere di necessaria strumentalità”.

La Corte ha escluso che la normativa regionale possa giustificare l’addebito di una quota della retta al paziente, laddove sussistano i presupposti per l’integrale copertura della prestazione da parte della Sanità pubblica e indipendentemente dal reddito del paziente.

Di particolare interesse è il passaggio della sentenza relativo alla validità degli impegni contrattuali assunti nei confronti delle strutture residenziali.

“Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, la Corte d’Appello ha sancito la nullità dell’onere economico posto a carico del paziente dal contratto al momento del ricovero. Ne consegue – conclude Lizza – il diritto alla restituzione delle sommea indebitamente corrisposte, azionabile anche dagli eredi del paziente”.

Nel caso di specie, il piano assistenziale individuale, le cartelle cliniche e la documentazione sanitaria hanno consentito di dimostrare l’esistenza di un percorso terapeutico personalizzato, continuativo e inscindibilmente connesso alle prestazioni socioassistenziali erogate durante il ricovero.