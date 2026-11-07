Inter Under 23-Salernitana: le formazioni

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Tosto; Avitabile, Kaczmarski, Fiordilino, Amerighi; Charlys, Mancuso; Fumagalli.
A disposizione: Galliera, Raimondi, Marello, Cerpelletti, Zuberek, Bovio, Stante, Rocca, Donato, Aidoo, El Mahboubi, Sorino, Garonetti.
Allenatore: Vecchi.
SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Capuano, Heinz, Anastasio; Achik, Tascone, De Boer, Villa; D’Ursi, Lescano.
A disposizione: Cevers, Perina, Celiento, Del Pin, Longobardi, Zoia, Gyabuaa, Vitale, Cardoni, Boncori, Bevilacqua.
Allenatore: Di Bari.
Arbitro: Recchia di Brindisi. Assistenti: Cocomero e Galluzzo. Quarto uomo: Vailati. FVS: Nechita.