Incendio a Pizzolano di Fisciano, paura per i residenti

FISCIANO. Momenti di forte apprensione hanno segnato la serata di ieri a Fisciano, quando un vasto incendio ha avvolto la collina di Pizzolano, generando fiamme alte e ben visibili anche a grande distanza. Il rogo, sviluppatosi in pochi minuti, ha interessato una vasta area di vegetazione, alimentato dal vento e dalle condizioni climatiche particolarmente secche di questi giorni. La rapidità con cui il fuoco si è propagato ha reso necessario l’intervento immediato di numerose squadre di soccorso, impegnate in un’operazione complessa e prolungata. Sul posto sono giunti decine di mezzi dei Vigili del Fuoco, affiancati dalle unità della Protezione Civile, dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri. Le squadre hanno lavorato senza sosta per contenere il fronte delle fiamme, che in alcuni momenti ha minacciato di avvicinarsi pericolosamente alle abitazioni presenti lungo il versante della collina. L’intenso bagliore del fuoco e il fumo denso hanno creato un clima di forte tensione tra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada per monitorare la situazione e assicurarsi che non vi fossero rischi immediati per le proprie case. Particolare preoccupazione ha destato la vicinanza dell’incendio a un noto ristorante della zona, punto di riferimento per la comunità e molto frequentato soprattutto nel periodo estivo. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno lambito alcune aree limitrofe, rendendo necessario un presidio costante per evitare che il fuoco potesse raggiungere la struttura. Parallelamente, sull’altro versante della collina, l’avanzare del rogo ha minacciato la zona di Parco Menotti, area densamente abitata e popolata da centinaia di residenti. Anche qui le operazioni di contenimento sono state decisive per scongiurare il rischio di evacuazioni. La macchina dei soccorsi ha operato con un coordinamento serrato, mantenendo un monitoraggio continuo dell’evoluzione del fronte di fuoco. L’obiettivo principale è stato impedire che le fiamme potessero avanzare verso le abitazioni e le strutture presenti nell’area, proteggendo la popolazione e limitando i danni ambientali. Le operazioni si sono protratte fino a tarda notte, con squadre impegnate nel raffreddamento delle zone già colpite e nella creazione di linee di sicurezza per evitare nuovi inneschi. Le forza dell’ordine indagano sulle cause che hanno scatenato il rogo per verificare se fosse di natura dolosa o colposa. L’incendio di Pizzolano si inserisce in un quadro più ampio di criticità che sta interessando l’intera Valle dell’Irno. Nelle ultime ore, infatti, sono giunte ulteriori segnalazioni di focolai nei territori di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino e Pellezzano, dove gli interventi tempestivi delle squadre di soccorso hanno permesso di evitare il propagarsi delle fiamme e di mettere in sicurezza le aree coinvolte. Una situazione che conferma l’elevato rischio incendi di questi giorni e la necessità di mantenere alta l’attenzione, soprattutto nelle zone boschive e collinari.

Mario Rinaldi