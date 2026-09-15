Il Sorrento non fa sconti: lCavese ko

CAVESE-SORRENTO 2-3 CAVESE (3-5-2): Boffelli; Fiordaliso (dal 17’st Or- lando), Cionek (dal 1’st Man- nucci), Peretti; Sava, Diarrassouba, Visconti, Awua, Nunziata (dal 34’st D’Amore); Fusco G. (dal 1’st Esposito), Alberti (dal 34’st Minaj). A disposizione: Juwer, Bertini, Asiatico, Ponziglione, Personeni, Se- verino, Fiorin, Maiolo, Di Co- stanzo, Acerbo. All.: Cristiano Masitto SORRENTO (3-5-2): Harras- ser; Viscardi (dal 17’st Fusco F.), Cargnelutti, Loreto; Pa- glino (dal 38’st Evangelisti), Cuccurullo, Capezzi (dal 27’st Bacci), Cangianiell0, 11 Falasca; Bolzan (dal 17’st Starita), Ricci (dal 27’st Par- ker). A disposizione: Del Sorbo, Boccarusso, Crecco, Tonni, Bernabeo, Potenza, Di Somma, Castaldi, Mar- chesi. All.: Luigi Scotto (indi- sponibile Vincenzo Maiuri). ARBITRO: sig. Leonardo Ma- strodomenico di Matera (Emanuele Bracaccini e Dal- jit Singh entrambi di Mace- rata). IV° ufficiale: Fabrizio Ramondino di Palermo. Operatore FVS: Luca Chia- nese di Napoli. MARCATORI: 19′ pt e 34′ st Cargnelutti (S); 36′ pt Pa- glino (S); 10′ st Fiordaliso (C); 46′ st Minaj (C)

per somma di ammoni- zioni. 3Ammoniti: al 15′ pt Cionek (C); al 31′ pt Viscardi (S); al 38′ pt Awua (C); al 22′ st Capezzi (S); al 33′ st Man- nucci (C). Angoli 6 a 3 per il Sorrento. Recuperi: 3′ pt; 4′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – Prima sconfitta interna stagionale per la Cavese contro la ca- polista Sorrento che resta in testa alla classifica a pun- teggio pieno centrando la quinta vittoria consecutiva. I costieri si sono dimostrati squadra organizzata ed hanno sfruttato al meglio le loro occasioni e nella ri- presa grazie alla superiorità numerica ha chiuso la pra- tica. Assenti Fella per la botta alla spalla rimediata nel finale di gara col Co- senza e Macchi ancora ai box per il problema al fles- sore, mister Masitto recu- pera Minaj dopo l’incidente al braccio sinistro e con- ferma il 3-5-2 con la difesa che per la prima volta vede Fiordaliso a destra dal primo minuto con Peretti dirottato a sinistra. Dall’altra parte l’ex Scotto, il secondo dell’altro ex Maiuri (a casa per problemi fisici) con- ferma il 3-5-2 ma non l’un- dici vittorioso con il Picerno in quanto effettua quattro cambi di cui tre a centro- campo.

Gara vivace ma squadre un po’ contratte nelle fasi ini- ziali. I costieri si fanno pre- ferire rispetto ai metelliani e collezionano diversi calci d’angolo e da uno di questi