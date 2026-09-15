Il Sorrento non fa sconti: lCavese ko

di Francesco De Pisapia
CAVESE-SORRENTO 2-3 CAVESE (3-5-2): Boffelli; Fiordaliso (dal 17’st Or- lando), Cionek (dal 1’st Man- nucci), Peretti; Sava, Diarrassouba, Visconti, Awua, Nunziata (dal 34’st D’Amore); Fusco G. (dal 1’st Esposito), Alberti (dal 34’st Minaj). A disposizione: Juwer, Bertini, Asiatico, Ponziglione, Personeni, Se- verino, Fiorin, Maiolo, Di Co- stanzo, Acerbo. All.: Cristiano Masitto SORRENTO (3-5-2): Harras- ser; Viscardi (dal 17’st Fusco F.), Cargnelutti, Loreto; Pa- glino (dal 38’st Evangelisti), Cuccurullo, Capezzi (dal 27’st Bacci), Cangianiell0, 11 Falasca; Bolzan (dal 17’st Starita), Ricci (dal 27’st Par- ker). A disposizione: Del Sorbo, Boccarusso, Crecco, Tonni, Bernabeo, Potenza, Di Somma, Castaldi, Mar- chesi. All.: Luigi Scotto (indi- sponibile Vincenzo Maiuri). ARBITRO: sig. Leonardo Ma- strodomenico di Matera (Emanuele Bracaccini e Dal- jit Singh entrambi di Mace- rata). IV° ufficiale: Fabrizio Ramondino di Palermo. Operatore FVS: Luca Chia- nese di Napoli. MARCATORI: 19′ pt e 34′ st Cargnelutti (S); 36′ pt Pa- glino (S); 10′ st Fiordaliso (C); 46′ st Minaj (C)
NOTE: serata fresca; terreno di gioco in buone condi- zioni. Spettatori 3.000 circa (trasferta vietata agli ospiti). Espulso: al 47′ pt Awua (C)
per somma di ammoni- zioni. 3Ammoniti: al 15′ pt Cionek (C); al 31′ pt Viscardi (S); al 38′ pt Awua (C); al 22′ st Capezzi (S); al 33′ st Man- nucci (C). Angoli 6 a 3 per il Sorrento. Recuperi: 3′ pt; 4′ st.
CAVA DE’ TIRRENI – Prima sconfitta interna stagionale per la Cavese contro la ca- polista Sorrento che resta in testa alla classifica a pun- teggio pieno centrando la quinta vittoria consecutiva. I costieri si sono dimostrati squadra organizzata ed hanno sfruttato al meglio le loro occasioni e nella ri- presa grazie alla superiorità numerica ha chiuso la pra- tica. Assenti Fella per la botta alla spalla rimediata nel finale di gara col Co- senza e Macchi ancora ai box per il problema al fles- sore, mister Masitto recu- pera Minaj dopo l’incidente al braccio sinistro e con- ferma il 3-5-2 con la difesa che per la prima volta vede Fiordaliso a destra dal primo minuto con Peretti dirottato a sinistra. Dall’altra parte l’ex Scotto, il secondo dell’altro ex Maiuri (a casa per problemi fisici) con- ferma il 3-5-2 ma non l’un- dici vittorioso con il Picerno in quanto effettua quattro cambi di cui tre a centro- campo.
Gara vivace ma squadre un po’ contratte nelle fasi ini- ziali. I costieri si fanno pre- ferire rispetto ai metelliani e collezionano diversi calci d’angolo e da uno di questi
battuto da Capezzi al 19′ il Sorrento trova il vantaggio con il difensore bomber Cargnelutti che svetta più in alto di Cionek e di testa in- sacca. Non trascorre nem- meno un minuto che la Cavese si gioca la carta del- l’FVS per un fallo su Alberti in area di rigore di Viscardi ma l’arbitro dopo aver rivi- sto l’azione conferma la scelta di campo e lascia cor- rere. Altri due minuti e Vi- sconti si vede respinge in angolo un tiro dal limite del- l’area di rigore. Al 33′ puni- zione dalla sinistra a rientrare di Peretti; la palla respinta arriva sui piedi di Fusco che si gira e calcia ma la conclusione viene bloc- cata a terra da Harrasser sulla propria destra. Al 36′ il Sorrento trova il raddoppio con un’azione iniziata dalla sinistra e con un pizzico di fortuna il pallone termina dalla parte opposta dove Pa- glino che aveva seguito l’azione deposita di piatto alle spalle del portiere. L’uno-due fa barcollare la Cavese che s’inginocchia nel finale della prima frazione di gioco quando si vede ad- dirittura ridotta in inferio- rità numerica per l’espulsione di Awua che ri- media due cartellini gialli nel giro di nove minuti. Subito due cambi tra le file blufoncè con Mannucci ed Esposito per Cionek e Fusco con la difesa che passa a quattro. Le scelte premiano subito la Cavese che riesce ad accorciare le distanze al
55′. Loreto a destra com- mette fallo su Diarrassouba. La punizione calciata da Vi- sconti trova la deviazione volante di Fiordaliso. Pas- sano tre minuti e Bolzan tutto solo davanti a Boffelli si lascia ipnotizzare dal por- tiere. Mister Scotto inseri- sce forze fresche con gli ingressi di Starita e France- sco Fusco, mentre il tecnico di casa toglie un difensore (Fiordaliso) per Orlando ed al 66′ Alberti sforna un as- sist per Esposito che all’al- tezza del dischetto dell’area di rigore non ci arriva di un soffio ad un metro dal por- tiere che riesce ad antici-
parlo. Al 79′ però i rosso- neri calano il tris con Car- gnelutti che dalla destra raccoglie un traversone e colpisce con il destro al volo che termina nell’angolo alla destra di Boffelli. Le ultime carte che mister Masitto si gioca sono Minaj e D’Amore ed è proprio l’attaccante che accorcia le distanze in pieno recupero su assist di Vi- sconti . Al 93′ la Cavese sfiora addirittura il pari con Peretti che non ci arriva di testa di un soffio sottomi- sura su cross dalla sinistra di Minaj. Purtroppo per gli aquilotti la sveglia è suonata tardi.