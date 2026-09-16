S. Severino. Eliana Landi lascia Forza Italia

Doccia fredda nel centrodestra di Mercato San Severino in vista dell’appuntamento elettorale della prossima primavera, quando gli aventi diritto saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale cittadino. Eliana Landi, attuale consigliera comunale di opposizione, ha infatti comunicato di lasciare l’incarico di Commissario cittadino di Forza Italia. “È tempo di costruire un nuovo progetto per la città”, esordisce in una nota l’attuale consigliera di opposizione. “La decisione di rassegnare le mie dimissioni dall’incarico di Commissario cittadino di Forza Italia di Mercato San Severino è stata ponderata, assunta con senso di responsabilità e nella consapevolezza che la politica, soprattutto quando si avvicinano appuntamenti elettorali importanti, debba avere il coraggio di compiere scelte chiare e coerenti”. Poi un accenno sull’immediato futuro: “I prossimi mesi – rivela Landi – saranno dedicati alla costruzione e alla preparazione della campagna elettorale comunale, attraverso un progetto civico nuovo, aperto e inclusivo, capace di andare oltre i tradizionali schieramenti e di mettere al centro una sola priorità: il futuro di Mercato San Severino. La nostra città ha bisogno di una proposta politica diversa. Ha bisogno di un progetto che sappia ascoltare il territorio, valorizzare le competenze, coinvolgere cittadini e associazioni e affrontare con concretezza i problemi che da tempo attendono risposte”. Da sottolineare anche i riferimenti all’attuale situazione politica: “Non credo più in una politica fatta esclusivamente di appartenenza, di garanzie di posizioni e di contrapposizioni. Credo, invece, in una politica capace di aggregare energie, esperienze e professionalità attorno a un programma serio e realizzabile. Per questo ho scelto di mettere la mia persona a disposizione della città per avviare un percorso civico che possa rappresentare una vera alternativa per Mercato San Severino. Non sarà un progetto costruito contro qualcuno, ma per qualcosa: per una città più autorevole, più efficiente, più vivibile e maggiormente protagonista delle proprie scelte, una città che potrà guardare al futuro e non gestire solo il presente. Lascio l’incarico di Commissario cittadino di Forza Italia con la serenità di chi ha svolto il proprio compito con impegno e lealtà. Ringrazio gli iscritti, i simpatizzanti, i dirigenti e tutti coloro che in questi mesi hanno condiviso con me un percorso politico fatto di confronto, presenza sul territorio e passione. Il rispetto per il percorso compiuto rimane, ma oggi è necessario guardare avanti”. In ultimo, l’esponente di minoranza lancia la sua sfida: “La prossima sfida non sarà semplicemente quella di vincere un’elezione: sarà quella di restituire a Mercato San Severino una visione, una prospettiva e una nuova classe dirigente capace di realizzarla. È con questo spirito che nasce il nuovo progetto civico. Un progetto che intende parlare a tutta la città, senza steccati e senza preclusioni, mettendo insieme donne e uomini che abbiano voglia di impegnarsi e di costruire un futuro diverso. Da oggi, dunque, inizia una nuova fase del mio impegno sul territorio. Con la stessa determinazione, ma con una prospettiva nuova: quella di costruire, insieme ai cittadini, ciò di cui Mercato San Severino ha bisogno”, ha concluso Landi. Mario Rinaldi