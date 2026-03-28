Orilia: Chiarezza sul futuro della Salernitana

di Enzo Sica

Lettera aperta del presidente del Salerno club 2010 Salvatore Orilia, tifoso storico della Salernitana, al presidente del sodalizio granata Maurizio Milan preoccupato, come dice lo stesso Orilia, delle voci che riguardano il futuro societario della società granata. Allora presidente, cosa vuole chiedere a MIlan e non al proprietario Danilo Iervolino? <Vorrei chiedergli, dopo le voci che in questi giorni si rincorrono in maniera frenetica, su questo futuro che ci si prospetta diverso da quello attuale, cosa c’è di vero e perchè non si è chiari da parte della società da lui rappresentata proprio per fare chiarezza con tutti noi tifosi che amiamo la casacca granata> Siete preoccupati dopo quanto emerso proprio su questo cambio societario? <Certamente si ma penso che lo siano un po ‘ tutti nella nostra città. Anche perchè la squadra di calcio della Salernitana rappresenta qualcosa di importante e dunque questo cambio societario ipotizzato proprio dal vostro giornale qualche mese fa ci mette in grande apprensione visto che si leggono tante cose anche negative su chi o coloro che dovrebbe subentrare proprio a Iervolino> Ma Milan come presidente cosa dovrebbe fare? <Indire una conferenza stampa, relazionare tutti su cosa si stia realmente facendo, non pretendiamo i dettagli dell’operazione (se è vera come credo) ma il massimo responsabile, il presidente Milan, appunto, non ci può tenere sulle spine su situazioni che, ripeto, da quanto leggo anche sui social, sono in itinere e, dunque, possono speriamo essere concluse con il cambio che ci dovrebbe essere> Anche perché, presidente Orilia, la squadra che sta lottando per raggiungere i play off promozione in serie B e i calciatori hanno bisogno di tanta tranquillità? <Penso che i calciatori siano tranquilli sotto questo aspetto visto che, ripeto, come leggiamo sempre in questi giorni per queste trattative frenetiche che il finale di questa stagione, se ci sarà il passaggio ai nuovi, dovrebbe essere gestito dagli attuali e, dunque non ci sono problemi di nessun genere> In conclusione, presidente Orila vuole rinnovare l’invito a Milan di fare questo incontro al quale ci tiene lei ma pensiamo tutta la tifoseria granata? < Certo e lo spero davvero anche se il presidente granata, da quando è stato eletto alla massima carica, non lo abbiamo più visto o sentito. Altre voci che forse sono incontrollate ma alle quali credo ci dicono che sia proprio lui, MIlan, a portare avanti, in prima persona, questa trattativa per il passaggio della società attuale ai futuri nuovi acquirenti. Dunque perchè caro presidente Milan per la nostra tranquillità di tifosi non ci dice realmente le cose come stanno? Grazie>