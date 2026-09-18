Inaugurato al Liceo De Sanctis il nuovo impianto sportivo

È stato inaugurato ieri al Liceo “Francesco De Sanctis” di Salerno il nuovo impianto sportivo polivalente realizzato nell’ambito del progetto “Sport in Rete – La scuola al centro”, sostenuto da Fondazione Carisal, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Roma ed Entain Italia. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di valorizzare la scuola come presidio fondamentale per creare opportunità, favorire la partecipazione e accompagnare la crescita dei giovani, soprattutto nei territori più complessi. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte rappresentanti del mondo scolastico e degli enti promotori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Nel corso della mattinata è stata presentata l’iniziativa “Sport in Rete – La scuola al centro”, illustrandone finalità, attività e impatto atteso sul territorio. L’evento è stato inoltre accompagnato da un momento celebrativo con il taglio del nastro e una partita inaugurale, simbolo della restituzione di uno spazio rinnovato dedicato allo sport, all’inclusione e alla partecipazione. L’intervento ha trasformato l’ex campo da calcio e la palestra dell’Istituto in un moderno impianto polivalente, restituendo alla scuola, alle famiglie e al quartiere uno spazio rinnovato dedicato allo sport, all’incontro e alla condivisione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e la dispersione scolastica, promuovendo al tempo stesso l’inclusione e i valori educativi propri della pratica sportiva. Accanto agli interventi strutturali, “Sport in Rete – La scuola al centro” prevede un calendario annuale di attività extracurriculari coordinate dal CSI e dall’Associazione Kairos Itinerari di Crescita ODV: allenamenti, tornei sociali e interscolastici, giornate “Scuola in gioco” aperte alle famiglie e percorsi sportivi multidisciplinari destinati agli studenti. Il nuovo impianto polivalente punta così a trasformare il Liceo De Sanctis in un riferimento stabile per il quartiere anche oltre l’orario scolastico, offrendo un luogo in cui sport, educazione e socialità possano contribuire a rafforzare il senso di comunità, favorire la partecipazione e offrire ai giovani nuovi spazi di crescita. “Aver preso parte al progetto “Sport in Rete – La scuola al centro”, insieme a Fondazione Carisal, Fondazione Banco di Napoli e Fondazione Roma rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs & Sustainability Director del Gruppo Entain in Italia – Investire nello sport significa investire nella crescita dei giovani, nella creazione di nuove opportunità e, in ultima analisi, nella coesione sociale dei nostri territori. Progetti come questo dimostrano quanto la collaborazione tra istituzioni, scuola, realtà del terzo settore e imprese possa generare risultati concreti e duraturi, offrendo nuove prospettive ai nostri giovani e a intere comunità”. “Con questo progetto, confermiamo il nostro impegno a sostegno delle nuove generazioni e del territorio, nella convinzione che la scuola possa essere un luogo aperto, inclusivo e capace di generare opportunità. Restituire agli studenti e alla comunità uno spazio dedicato allo sport significa investire non solo nel benessere e nella crescita dei ragazzi, ma anche nella costruzione di relazioni, partecipazione e coesione sociale. Come Fondazione Carisal, siamo fieri di aver contribuito a un intervento che dimostra ancora una volta quanto sia possibile grazie alla collaborazione tra soggetti diversi, raggiungere risultati concreti quando si condividono obiettivi e responsabilità”, ha dichiarato Domenico Credendino, Presidente di Fonazione Carisal. “Con il progetto “Sport in Rete – La scuola al centro”, lo sport si conferma uno straordinario strumento educativo e di coesione sociale, capace di contrastare l’isolamento e di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di vita, trasformando la scuola in un presidio sempre vigile sul territorio. Credere nelle nuove generazioni significa anche offrire loro luoghi sicuri di aggregazione, crescita e confronto. Grazie a questa virtuosa sinergia istituzionale, siamo fieri di restituire ai giovani e all’intera comunità di Salerno uno spazio rinnovato, moderno e inclusivo”, ha aggiunto Franco Parasassi, Presidente di Fondazione Roma. “Sostenere il progetto “Sport in Rete – La scuola al centro” significa investire concretamente nei giovani e nella capacità della scuola di essere un luogo di crescita, inclusione e opportunità. La Fondazione Banco di Napoli ha scelto di accompagnare questo progetto nella convinzione che mettere la scuola e i giovani al centro significhi contribuire alla crescita sociale e civile delle nostre comunità”, ha commentato Orazio Abbamonte, Presidente della Fondazione Banco di Napoli.