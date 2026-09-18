Cosmi: Dobbiamo crederci in maniera quasi disperata

SALERNO – Terza partita in otto giorni per la Salernitana. Dopo la vittoria contro il Po- tenza e il pareggio di Barletta, i granata ospiteranno stasera (ore 20:30) il Giugliano allo stadio Arechi. Mister Serse Cosmi (nella foto di Gambar- della) presenta così la sfida: “Si conclude questo ciclo di tre partite in una settimana, iniziato benissimo con il suc- cesso contro il Potenza e pro- seguito poi con il pareggio di Barletta che ha lasciato un pizzico di rammarico per il ri- sultato ma la prestazione è stata in linea con quelle che erano le aspettative. Adesso abbiamo messo alle spalle la gara di martedì, così come avevamo fatto con quella contro il Potenza, e ci aspetta una partita tutt’altro che semplice. Se qualcuno do- mani pensa di venire allo sta- dio e vedere una partita facile fa un grande errore. È chiaro che abbiamo la possibilità di vincere con tute le squadre ma in gare come quelle di do- mani bisogna mettere ancora più attenzione, coraggio e bi- sogna saper lottare perché tutti i nostri avversari che vengono a Salerno vogliono fare bella figura e ottenere un risultato positivo. Ci vorrà la miglior Salernitana, non ba- sterà giocare una partita a ritmi bassi per poterla vin- cere, quindi bisognerà alzare il ritmo e fare quello che in

questo momento diamo l’idea di saper fare”. “Il Giu- gliano? Quando le squadre fanno e prendono tanti gol non è mai casuale. Credo che non sarà una partita fatta in eccesso, anche perché di so- lito la terza in una settimana si sente dal punto di vista fi- sico e bisogna saper dosare le energie. Questo vale ovvia- mente sia per noi che per gli avversari. Giochiamo a casa nostra, lunedì vorremmo fe- steggiare San Matteo con se- renità e prepararci poi alla trasferta di Crotone potendo fare una settimana tipo. Il no- stro obiettivo è chiudere que- sto ciclo di tre partite nella miglior maniera possibile ovvero con una vittoria”. “Da quando esiste il calcio per poter formare un gruppo è necessario un minimo di tempo. Quando dico formare un gruppo intendo non solo da un punto di vista tattico

ma anche sotto l’aspetto dei rapporti tra calciatori. Questa è una cosa che non riguarda solo la Salernitana ma vale in generale per tutti. Ho sempre pensato razionalmente che una volta che avessimo rag- giunto le cose dette prece- dentemente i risultati sarebbero stati migliori. L’empatia del gruppo e lo star bene insieme non sono aspetti banali. I ragazzi si alle- nano con grande serietà e di- sponibilità, mettono più del semplice impegno in campo e questo mi rende fiducioso per il futuro. Non possiamo star qui oggi a pensare ai punti che abbiamo perso, noi dobbiamo pensare ai punti che possiamo fare. Abbiamo intrapreso una strada e dob- biamo perseguirla. Ci sono anche casi rari dove tutto funziona alla perfezione su- bito ma quelle sono ecce- zioni”. Sul rientro di Marco Capuano tra i convocati: “Ca- puano sta meglio, non si è mai allenato con la squadra ma ha chiesto di poter venire in panchina e stare col gruppo. Questo è un altro esempio di come il gruppo si stia amalgamando. Capuano è un giocatore esperto che capisce che in questo mo- mento è fondamentale nello spogliatoio, può aiutare i più giovani per incoraggiarli e ca- ricarli. Se un giocatore decide di voler far parte del gruppo e