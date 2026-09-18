Si apre con una vittoria la Serie A della Feldi Eboli

di Franco Ferrucci

Si apre con una vittoria la Serie A 2026/27 della Feldi Eboli, le volpi espugnano il campo dell’Active Network Viterbo con un netto 0-3, al termine di una gara condotta con autorità e impreziosita da una prova solida in entrambe le fasi. Prima sfida dell’anno e subito tre punti per la squadra di mister Luciano Antonelli, nonostante l’assenza dello squalificato capitan Selucio e del lungodegente Venancio. EL ‘CHURRO’ APRE LA STAGIONE Il primo quintetto della stagione è composto da Pietrangelo, Echavarria, Felipinho, Block e Lavrendi. La Feldi parte con grande intensità e nei primi minuti mette subito alla prova Ducci, costretto agli straordinari prima su un ispirato Lavrendi e poi su Felipinho. Anche Echavarria si fa vedere con un diagonale insidioso, mentre l’Active Network prova a rispondere e sfiora la rete con Chino. Superata la metà del primo tempo è ancora Ducci a tenere in partita i padroni di casa, protagonista di una doppia parata miracolosa su Gastaldo. Il muro dell’Active però crolla a cinque minuti dall’intervallo, quando a firmare il primo gol della Serie A 2026/27 è Felipe Echavarria. Il colombiano riparte da dove aveva lasciato, dopo essere stato tra i migliori marcatori della Feldi nella passata stagione: destro potente e imparabile sotto la traversa, Ducci non può nulla e volpi in vantaggio. B&B – Nella ripresa si scatena la premiata ditta Braga-Bertoline. Le volpi trovano subito il raddoppio in apertura di secondo tempo con una grande azione corale della Feldi, con Gastaldo che libera Lucas Braga solo davanti alla porta: il brasiliano deve soltanto appoggiare in rete per lo 0-2. Passano pochi minuti e arriva anche il tris, a firmarlo è Breno Bertoline che trova il suo primo gol con la maglia della Feldi Eboli con una punta precisa che non lascia scampo a Ducci. Nella concitazione successiva alla rete, l’allenatore dell’Active Network viene espulso per proteste. La Feldi continua a spingere e va vicina anche al poker con Ducci che nega la gioia del gol a Lavrendi, mentre poco dopo è un clamoroso doppio palo a impedire a Block di iscriversi al tabellino dei marcatori. Il legno ferma anche Braga qualche minuto più tardi. A sei minuti dalla sirena l’Active Network sceglie la carta del portiere di movimento, cercando di riaprire la partita ma la Feldi difende con ordine e trova anche in Pietrangelo un ultimo baluardo decisivo: il portiere rossoblù si supera su un’azione pericolosa dei padroni di casa e blinda il risultato. La nuova stagione delle volpi comincia dunque con tre punti, una porta inviolata e tanti segnali positivi. Echavarria apre il campionato, Braga e Bertoline completano il tris, i rossoblù partono così con il piede giusto; il miglior modo per inaugurare un nuovo ciclo nella X stagione di Serie A.