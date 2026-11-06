Roma, neonato ritrovato vicino all'altare di una chiesa: è in buone condizioni - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Roma, neonato ritrovato vicino all’altare di una chiesa: è in buone condizioni Morto a 52 anni Sebastian Lelio, il regista di ‘Una donna fantastica’ La Silicon Valley cerca un’altra giravolta. Ma i dem hanno il dente avvelenato Giustizia, esperienza negativa in un processo per più della metà degli italiani: il sondaggio Fisco, al XV Forum di Wolters Kluwer le sfide del sistema tributario Enorme squalo bianco ‘sfiora’ un surfista, paura in California Imprese, Corvi (Unifarco): “L’azienda è delle persone, sì a cultura dell’errore per continuare a innovare” Scritta contro polizia in liceo Plinio Seniore a Roma, Valditara: “Gravissimo, disposta rimozione” Matt Damon: “Mia moglie ha avuto un aneurisma, è stata operata al cervello sette giorni prima degli Oscar” Usa, dopo batosta elettorale Trump irraggiungibile per i giornalisti: stretta sulle telefonate Epidemia virus conigli si allarga in Veneto, esteso divieto di caccia: cos’è la mixomatosi Schillaci nominato socio onorario della Società italiana di radiologia medica e interventistica Roma, neonato ritrovato vicino all’altare di una chiesa: è in buone condizioni Morto a 52 anni Sebastian Lelio, il regista di ‘Una donna fantastica’ La Silicon Valley cerca un’altra giravolta. Ma i dem hanno il dente avvelenato Giustizia, esperienza negativa in un processo per più della metà degli italiani: il sondaggio Fisco, al XV Forum di Wolters Kluwer le sfide del sistema tributario Enorme squalo bianco ‘sfiora’ un surfista, paura in California Imprese, Corvi (Unifarco): “L’azienda è delle persone, sì a cultura dell’errore per continuare a innovare” Scritta contro polizia in liceo Plinio Seniore a Roma, Valditara: “Gravissimo, disposta rimozione” Matt Damon: “Mia moglie ha avuto un aneurisma, è stata operata al cervello sette giorni prima degli Oscar” Usa, dopo batosta elettorale Trump irraggiungibile per i giornalisti: stretta sulle telefonate Epidemia virus conigli si allarga in Veneto, esteso divieto di caccia: cos’è la mixomatosi Schillaci nominato socio onorario della Società italiana di radiologia medica e interventistica
Ultim'ora Nazionale

Roma, neonato ritrovato vicino all’altare di una chiesa: è in buone condizioni

  • Novembre 6, 2026
  • 0
  • 41
  • 1 Min Read
Roma, neonato ritrovato vicino all’altare di una chiesa: è in buone condizioni

(Adnkronos) – Un neonato è stato ritrovato oggi, venerdì 6 novembre, attorno alle 16.30 nella chiesa di San Gregorio Magno a Roma. Ad accorgersi del piccolo un parrocchiano, che ha notato una sacchetto della spesa con il piccolo sotto al crocifisso nella parrocchia della Magliana in piazza Certaldo. Sul posto i carabinieri della Stazione di Villa Bonelli e del Nucleo Radiomobile della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di Ares 118 e dell’ambulanza del Cto insieme alle forze dell’ordine. A prestare le cure al piccolo il dottor Manuele Berlanda, le infermiere Erika Gioia e Claudia Di Carlo e l’autista Antonio Fusco. 

Da una prima visione dei filmati di videosorveglianza interni al luogo di culto si nota una donna incappucciata che adagiava il neonato sotto il crocifisso per, poi, allontanarsi. In corso l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza della zona.  

Il piccolo è in buone condizioni, non è in pericolo di vita, ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale San Camillo-Forlanini per gli accertamenti del caso. Secondo le prime valutazioni, il piccolo sarebbe venuto alla luce da circa 24-48 ore. Dopo la prima assistenza, il neonato è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025