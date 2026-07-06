In Campania le ‘Giornate del sovranismo’ di Marco Rizzo

Arrivano in Campania le giornate sovraniste di Marco Rizzo. L’appuntamento è per mercoledì 8 luglio a Napoli (Le terrazze di Virgilio (via Tito Lucrezio Caro 6, Posillipo, ore 18:30) e per giovedì 9 (Circolo della Stampa ad Avellino, ore 18:30). “A volte il racconto è un passo decisivo per realizzare consapevolezza politica. Per questo ho scritto una biografia politico-esistenziale nella quale c’è la mia storia, che è anche, un po’, quella dell’Italia – spiega Rizzo – Contestualmente, ho definito un manifesto politico per riprenderci le chiavi di casa oltre destra e sinistra, contro l’Ue guerrafondaia. Presenterò queste idee, regione per regione, città per città. Il centro della questione riguarda la necessità di costituire un vero e proprio fronte anti-establishment ed anti-Ue. Bisogna unire i due grandi blocchi sociali che per decenni si sono combattuti: ceto medio produttivo e classi lavoratrici. Quindi piccoli e medi imprenditori, commercianti, artigiani, partite iva da un lato e impiegati e operai dall’altro devono stare tutti dalla stessa parte. Il nemico è la grande finanza e il grande capitale, è questa Unione Europea “. Con l’occasione farà il suo esordio nel territorio campano la campagna “Italia Neutrale” con la raccolta delle firme nata dal comitato omonimo e promossa da Democrazia Sovrana e Popolare per la proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: “Modifiche all’art.11 della Costituzione. Neutralità permanente dell’Italia e garanzie di costituzionalità in materia di organizzazione internazionale”. “Avere le basi militari americane-spiega il coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare non è un motivo di protezione, bensì un problema di totale insicurezza”