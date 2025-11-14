De Luca liquida sindaco e giunta: riprendere Salerno - Le Cronache Ultimora
De Luca liquida sindaco e giunta: riprendere Salerno
Fondazione Vassallo, devastanti parole del pm scuotono lo Stato
Piantedosi: delittuosità 2024 -11% rispetto al 2015
De Luca a riapertura Piazza Cavour a Salerno
  Novembre 14, 2025
«Credo sia arrivato il momento di riprendere in mano la città e avviare programmi di riqualificazione». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta del venerdì su Facebook, soffermandosi sui progetti avviati a Salerno, città di cui è stato sindaco per lungo tempo. Il governatore ha citato i cantieri rimasti fermi negli anni e quelli pronti a partire, tra cui quello per il nuovo stadio.

De Luca ha poi allargato il discorso alle infrastrutture regionali. «Abbiamo qualche problema sulla fornitura dei nuovi treni della Circumvesuviana», ha ammesso, auspicando una rapida risoluzione dopo una gara bandita «sei anni fa».

Il presidente ha quindi affrontato il tema della linea 7 della metropolitana di Napoli, attaccando il sindaco Gaetano Manfredi. «Passa il tempo a girare per la Regione invece di fare il sindaco – ha affermato –. Va a parlare di aree interne quando la Regione è stata derubata dei fondi a favore di Bagnoli. Ci vuole una faccia di bronzo».

