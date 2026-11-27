“Il via libera dell’Unione Europea al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta per la Ceramica di Vietri rappresenta una giornata un successo straordinario per tutto il comparto artigianale campano che si aggiunge all’IGP del corallo e del cammeo di Torre del Greco”. Così l’Assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, commenta l’ufficializzazione della registrazione da parte dell’EUIPO.

“Con la Ceramica di Vietri, il corallo ed il cammeo di Torre del Greco – prosegue Bonavitacola – la Campania conferma il suo ruolo di assoluto rilievo nel nuovo sistema europeo di tutela delle produzioni artigianali e industriali. È la dimostrazione concreta della forza identitaria, della qualità e del valore economico delle nostre lavorazioni storiche”.

“Questo risultato – sottolinea l’Assessore – è il frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto protagonisti i maestri artigiani, le associazioni di categoria, le amministrazioni dei Comuni interessati e gli uffici regionali, impegnati fin dal primo giorno nell’accompagnare questo percorso. Il marchio IGP non è soltanto uno strumento indispensabile di difesa contro la contraffazione e la concorrenza sleale, ma diventa da oggi una straordinaria leva di competitività sui mercati internazionali e di attrazione per le nuove generazioni, affinché i saperi antichi delle nostre botteghe continuino a generare occupazione e sviluppo”.

Un’importante vetrina per dare ulteriore visibilità e slancio a questo settore d’eccellenza sarà l’iniziativa ‘CAMPANIA IN BELLEZZA – L’Expo del Bello che crea valore’, prevista per i prossimi 20 e 21 maggio, dedicata all’incoming di operatori dei comparti moda, gioielleria, ceramiche e artigianato artistico”.

“La Regione Campania – conclude Bonavitacola – continuerà a sostenere con determinazione le filiere d’eccellenza del territorio, affiancando le imprese artigiane nei processi di innovazione, promozione e tutela dei marchi di qualità, vero motore del nostro Made in Italy”.