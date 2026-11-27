La Salernitana ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Monopoli. In vista dell’importante appuntamento di campionato, il tecnico Di Bari ritrova una pedina importante a centrocampo: il capitano Tascone, che ha scontato il turno di squalifica ed è nuovamente a disposizione.

Restano invece fuori dalla lista gli infortunati Celiento e Djibril, che non potranno prendere parte alla trasferta. Tra le novità spicca la prima convocazione del neoacquisto La Sorsa, inserito nell’elenco dei centrocampisti.

Sono 24 i calciatori chiamati per la gara, distribuiti tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

SALERNITANA-MONOPOLI, LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Čevers (1), Galeotti (12), Perina (92).

Difensori: Zoia (3), Villa (14), Llano (16), Capuano (19), Heinz (26), Del Pin (27), Longobardi (28), Anastasio (33), Pieraccini (73).

Centrocampisti: Gyabuaa (4), De Boer (6), Tascone (8), Vitale (32), Cardoni (77), La Sorsa (98).

Attaccanti: Achik (7), Lescano (10), D’Ursi (11), M. Djamanca (17), La Gumina (20), Boncori (21), Bevilacqua (99).