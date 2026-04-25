Il Papa l’8 maggio a Pompei e a Napoli, il programma della visita

Papa Leone XIV, ad un anno esatto dalla sua elezione, si recherà l’8 maggio in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Ecco il programma. Il Pontefice decollerà alle 8 dall’eliporto del Vaticano, per atterrare a Pompei alle ore 8.50. Il Papa sarà accolto da mons. Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, delegato pontificio per il santuario, Roberto Fico, presidente della Regione Campania, Michele Di Bari, prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi, sindaco Napoli, Andreina Esposito, sindaco in carica a Pompei. Alle 9 il Papa raggiungerà a piedi la Sala Luisa Trapani, dove incontrerà il “Tempio della Carità”: persone provenienti da situazioni di disagio, accolte nei diversi Centri del santuario di Pompei. Qui pronuncerà il primo saluto. Quindi alle 9.45 Papa Leone entrerà nel santuario e, dopo il saluto ad un gruppo di persone malate e disabili, si recherà nella cappella di San Bartolo Longo per la venerazione delle spoglie del santo fondatore del santuario. Alle 10.30, nella Piazza Bartolo Longo, il Papa celebrerà la messa, alla quale seguirà la supplica alla Madonna di Pompei. Dopo il pranzo, Papa Leone lascerà Pompei per recarsi in elicottero a Napoli; l’arrivo è previsto alle 15.15 e anche qui sarà accolto dal card. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, Roberto Fico, presidente della Regione Campania, Michele Di Bari, prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi, sindaco della città. Si trasferirà allora al Duomo dove alle 15.45 incontrerà sacerdoti e consacrati. E’ previsto un discorso di Leone XIV. Alle 16.30 il Papa lascia il Duomo e si trasferisce in auto a Piazza del Plebiscito, dove alle 17 incontrerà la cittadinanza. Quindi entrerà nella basilica di San Francesco di Paola per salutare la comunità dei padri Minimi e alcune autorità. Chiuderà la giornata l’atto di affidamento alla Vergine Maria, e la benedizione. Il Papa tornerà in elicottero in Vaticano; l’atterraggio all’eliporto è previsto per le 19.30