Pompei: Giuseppe Tortora presenta la coalizione

Con il deposito ufficiale delle liste, entra nel vivo la sfida elettorale di Giuseppe Tortora. Una coalizione ampia e compatta, nata attorno a una visione precisa della città, ha formalizzato il proprio impegno per le prossime elezioni amministrative.

Sette le formazioni che sostengono il candidato Sindaco: Tortora Giuseppe Sindaco, Pompei Giovani, I Pompeiani per una nuova Pompei, Alternativa Pompeiana_PER, Alleati per Pompei, Insieme per il Futuro e Noi di Pompei. Il progetto politico trova la sua sintesi nel programma amministrativo, un documento che mette al centro la dignità della persona, il potenziamento dei servizi e lo sviluppo armonioso del territorio.

“La presentazione di queste liste rappresenta l’assunzione di una responsabilità collettiva verso la nostra comunità”, dichiara Giuseppe Tortora. “Abbiamo unito energie diverse, dai giovani che rappresentano il nostro domani alle professionalità che conoscono profondamente le necessità dei quartieri. Il nostro programma, ‘Pompei come deve essere‘, mette al primo posto le politiche sociali. Un punto centrale del nostro impegno sarà il rilancio di Casa Borrelli, che deve tornare a essere il cuore pulsante dell’assistenza e della socialità per i nostri cittadini più fragili. Nessuno sarà lasciato solo: la nostra amministrazione sarà un presidio costante per chi vive situazioni di difficoltà economica o sanitaria, garantendo supporto concreto alle famiglie”.

Sul fronte dello sviluppo urbano, la coalizione punta a una gestione oculata delle risorse. “Lavoreremo per una riqualificazione strutturale della città, portando a termine le opere necessarie e migliorando i servizi essenziali in ogni quartiere, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla vivibilità degli spazi pubblici. Allo stesso modo, interverremo sulla gestione dei rifiuti con un piano strategico che prevede l’istituzione di un’isola ecologica per ridurre i costi della TARI e un monitoraggio rigoroso contro l’abbandono selvaggio, a tutela del decoro urbano”.

La coalizione guidata da Giuseppe Tortora si propone come una proposta di governo solida e trasparente, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una Pompei funzionale, inclusiva e pronta a guardare al futuro.