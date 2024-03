Il Ministro Fratin ospite di Angelo Grimaldi, consorzio Genea

di Erika Noschese

«L’obiettivo è vincere»: così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin in merito alle prossime elezioni europee. Il ministro ieri è stato in provincia di Salerno per visitare importanti aziende salernitane all’avanguardia nel settore ambientale. La prima tappa, ieri pomeriggio, presso la sede di Genea Consorzio Stabile, in Via Tiberio Claudio Felice, nella zona industriale di Salerno, per incontrare Angelo Grimaldi, vicepresidente nazionale di Federesco, la federazione nazionale delle aziende di servizi energetici. Nel corso della visita, Grimaldi e i suoi più stretti collaboratori hanno illustrato al Ministro alcune buone pratiche messe in campo per il risparmio energetico: tema di discussione il decreto Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili) e delle specializzazioni che Genea mette in campo, oltre al progetto “SUN 4 You” vinto per la FondazioneGoogle da Federesco con partner Genea e altre associate, che offre la possibilità anche ai comuni cittadini, con l’utilizzo di una App, di far parte di comunità energetiche con grande facilità. Non mancherà l’attenzione alla rigenerazione urbana, tema ormai imprescindibile per il risparmio e uso consapevole del suolo. «Poi, naturalmente arrivare alla percentuale più alta possibile, rappresentare il maggior numero di italiani possibile nell’ambito del più grande partito d’Europa, che è il Partito popolare europeo – ha aggiunto il ministro a proposito dell’appuntamento con le europee – Pesando di più nel più grande partito significa portare la voce e i nostri interessi, gli interessi degli italiani». Il ministro ha poi parlato di risparmio energetico, accendendo i riflettori sulla tecnologia: «L’Italia deve anche preservare quelle che sono le sue alte valenze naturalistiche, architettoniche, i propri monumenti. I borghi o le realtà, come la Costa amalfitana, credo che siano un patrimonio di un livello tale che bisogna tutelarlo. In questo caso, si fa cosa si può. La tecnologia ci aiuta, ma anche il sistema di trasporto dell’energia deve aiutare. Si può produrre da altre parti e trasportare in quel luogo e non, in questo caso dico, rovinare aree che non devono essere rovinate, ma valorizzate proprio perché diventa un beneficio territoriale», ha detto Gilberto Pichetto Fratin, a proposito di come conciliare l’installazione di opere per il risparmio energetico in aree sottoposte a tutela, come è la Costa d’Amalfi. «Il fotovoltaico moderno – ha spiegato – ha una produttività molto più alta, con minori spazi occupati; l’eolico, là dove è possibile, dove c’ vento e dove non crea un impatto visivo negativo». Inevitabile il riferimento alla burocrazia se si parla di imprese che oggi chiedono a gran voce la sburocratizzazione e per il ministro dell’Ambiente «è importante far sentire la vicinanza del Governo, l’attenzione del Governo verso chi fa impresa. Chi fa impresa va sostenuto perchè crea il benessere dei territori. È parte della modernizzazione. Noi certamente molte procedure ancora che non sono più compatibili anche con le tecnologie più moderne che abbiamo. Le tecnologie moderne ci permettono di avere la trasparenza senza tutti i passaggi che le vecchie burocrazie davano». Per quanto riguarda invece le comunità energetiche rinnovabili «sono una opportunità importante perché’ permettono di diventare, contemporaneamente, produttore e consumatore, che significa risparmiare, significa dare un vantaggio economico e, quindi, dare un beneficio alle famiglie che si impegnano o alle piccole imprese che aderiscono – ha detto ancora il ministro – Quindi un’opportunità e anche un grande esperimento perché’, chiaramente, è il primo caso di questo tipo di combinazione anche come incentivi o quota fondo perduto dei Comuni piccolissimi. È il primo caso in Europa, su questo è stato condiviso in ogni parte con la Commissione europea». «Ringraziamenti al Ministro Gilberto Pichetto Fratin e al proprio staff, che ha ricevuto Federesco rappresentata per l’occasione dal presidente Claudio Ferrari, dal vicepresidente Angelo Grimaldi, dal consigliere Fabio Varamo e dal direttore Lorenzo Giannini. L’importantissimo e proficuo incontro, si è tenuto a Roma presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in Via Cristoforo Colombo – ha dichiarato il presidente Angelo Grimaldi – Il colloquio è stato cordiale ma molto franco nell’affrontare gli argomenti riguardanti il tema dell’efficienza energetica a 360 gradi. In particolare abbiamo chiesto delucidazioni e chiesto l’approvazione del decreto sulle Comunità Energetiche e segnaliamo l’impegno del Ministro Pichetto Fratin per l’approvazione a breve. Federesco – Federazione Nazionale delle ESCosempre più concentrata sui temi dell’efficientamento energetico per accelerarne il processo e contrastare la povertà energetica, che ultimamente sta colpendo sempre più famiglie in Italia».