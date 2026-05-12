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Il caos al Ruggi di Salerno: “Mancano barelle e sedie”

  • Maggio 12, 2026
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Il caos al Ruggi di Salerno: “Mancano barelle e sedie”

Le continue segnalazioni provenienti dal pronto soccorso dell’ospedale di Salerno riaccendono l’attenzione sulle difficoltà strutturali e organizzative della sanità territoriale. Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno denunciato episodi che evidenzierebbero una grave carenza di barelle e sedie per i pazienti in attesa di cure, con conseguenze pesanti sull’assistenza e sulla sicurezza all’interno del presidio ospedaliero. Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che chiede chiarimenti immediati e provvedimenti urgenti. “Riceviamo racconti che, se confermati, sarebbero semplicemente inaccettabili per un Paese civile – dichiara Polichetti –. Non è pensabile che un paziente con una sospetta frattura sia costretto a spostarsi a piedi tra i reparti per effettuare visite e radiografie perché mancano sedie o barelle disponibili”. “Ancora più grave – prosegue Polichetti – è quanto riferito riguardo a una donna svenuta e assistita a terra per l’assenza di una barella. Parliamo di strumenti essenziali, non di optional. La sanità pubblica deve garantire dignità, sicurezza e assistenza immediata ai cittadini”. Il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc sottolinea inoltre come il problema non riguardi soltanto l’organizzazione interna, ma rappresenti “il segnale evidente di una carenza strutturale che rischia di mettere in difficoltà medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno lavorano in condizioni complicatissime”. “Chiedo all’azienda ospedaliera e agli organi competenti di verificare immediatamente la situazione e di intervenire senza ulteriori ritardi – conclude Polichetti –. Se davvero manca ancora la gara per la fornitura delle barelle, bisogna accelerare subito le procedure. I cittadini non possono pagare il prezzo di inefficienze burocratiche o carenze organizzative”. L’Udc annuncia che continuerà a monitorare attentamente la situazione del pronto soccorso di Salerno, raccogliendo segnalazioni e sollecitando interventi concreti per garantire standard assistenziali adeguati ai pazienti e condizioni di lavoro dignitose al personale sanitario.

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