Iannone: flop di Fico alla chiusura

“Che differenza con la grande manifestazione di Edmondo Cirielli con Giorgia Meloni e gli altri leader del centrodestra. Da Cirielli il Palapartenope esplodeva di persone e voglia di cambiare la Campania. Da Fico con Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli hanno fatto un flop completo: posti vuoti e assenza totale di entusiasmo. Piu’ che Campolargo era un Camposanto.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.
