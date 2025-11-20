Iannone: flop di Fico alla chiusura - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

De Luca a Fico, “in bocca al lupo guagliò”
Iannone: flop di Fico alla chiusura
Castel San Giorgio, primo Ospedale di Comunità
Salvini, “non affiderei le chiavi di casa a Fico”
Ultimora Campania

Iannone: flop di Fico alla chiusura

  • Novembre 20, 2025
  • 0
  • 104
  • 1 Min Read
Iannone: flop di Fico alla chiusura

“Che differenza con la grande manifestazione di Edmondo Cirielli con Giorgia Meloni e gli altri leader del centrodestra. Da Cirielli il Palapartenope esplodeva di persone e voglia di cambiare la Campania. Da Fico con Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli hanno fatto un flop completo: posti vuoti e assenza totale di entusiasmo. Piu’ che Campolargo era un Camposanto.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013