De Luca a Fico, “in bocca al lupo guagliò”

“In bocca al lupo guagliò”. Così il presidente uscente della Regione Campania Vincenzo De Luca al candidato Roberto Fico nella sala della Mostra d’Oltremare la chiusura della campagna elettorale della coalizione di centrosinistra. I due si sono salutati prima dell’inizio della serata con questa frase di De Luca. Prima di entrare nella sala, Fico si è fermato anche con l’altro precedente governatore del centrosinistra Antonio Bassolino, che lo ha salutato dandogli l’in bocca al lupo per le elezioni.
