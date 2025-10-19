Iannone (Fdi): “Il Comune ci ha negato utilizzo parcheggio”

Il senatore e sottosegretario di Fdi, Antonio Iannone, peraltro commissario del partito in Campania, non le ha mandate a dire, ieri mattina, all’amministrazione comunale di Salerno in occasione della partecipazione, con tanto di bagno di folla, di Edmondo Cirielli, candidato governatore del centrodestra, al Polo Nautico per la presentazione dei candidati salernitani alle prossime elezioni amministrative.

«Il Comune ha praticamente voluto negarci l’utilizzo del parcheggio vicino alla struttura, una vera scorrettezza». Il riferimento è all’area pubblica di sosta accanto al Polo Nautico.

«Quando loro organizzano queste cose – rincara la dose Iannone – non hanno il problema del parcheggio perché le sale sono vuote. Oggi qui, per noi, è pieno». A pochi passi dalla struttura ricettiva sul lungomare tra Pastena e Mercatello, l’area di sosta era stata destinata al centro di raccolta mobile di Salerno Pulita