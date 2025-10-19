Raffaele non fa drammi: Nella ripresa ci siamo sfilacciati

Non fa drammi il mister della Salernitana Giuseppe Raffaele dopo il ko di Catania: “Dobbiamo imparare da questa partita di essere coscienti che alcune situazioni non possiamo lasciarle. Ottimo primo tempo dove siamo andati sotto per un eurogol. Nella ripresa poco pericolosi, disattenti talvolta, e non abbiamo trovato quello che abbiamo trovato nelle altre volte. Primo tempo da grande squadra, la ripresa siamo venuti meno. Non siamo riusciti a concludere buone trame. Loro sono forti in difesa, in casa non prendono gol. Dovevamo farli abbassare. Non credo i gol subiti siano un problema di tattica, Ferraris in quella posizione ha messo in difficoltà il Catania, nella ripresa ci siamo sfilacciati subendo ripartenze pericolose. Perse palle per troppa foga di andare in attacco. Abbiamo qualcuno fuori per infortunio. Credo un primo tempo da salvare, un secondo meno. Non drammatizziamo, ma facciamo tesoro degli errori