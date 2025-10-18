Iannone (FdI), Fico dopo De Luca e’ vaiolo dopo peste

“Avere, dopo De Luca, Fico presidente sarebbe, per questa regione, come avere il vaiolo dopo la peste”. A dirlo e’ il sottosegretario al Mit e commissario in Campania di Fratelli d’Italia, il senatore Antonio Iannone, a margine della presentazione della lista del partito a Salerno. “Noi – prosegue – siamo convinti che, con il centrodestra unito, con una candidatura autorevole e di spessore come quella del presidente Cirielli e con tantissimi candidati espressione di tutti i territori della regione, questa campagna elettorale la vinciamo”. “Esattamente – sostiene Iannone, rammentando le elezioni provinciali a Salerno vinte da Edmondo Cirielli – si sta replicando quello che avvenne ormai 16 anni fa, nel 2009, quando con Cirielli battemmo il sistema di potere del centrosinistra. Tutti ci davano per battuti, fin quando non abbiamo ufficializzato il candidato. Poi, fu una grande cavalcata. Si sta ripetendo quello schema”. “In meno di dieci giorni, abbiamo raccolto un entusiasmo straordinario da parte dei cittadini che vogliono scegliere il profilo dell’autorevolezza della competenza e della coerenza di Edmondo Cirielli”, conclude Iannone. (