Cirielli, tanta società civile e nuovi militanti nelle liste

“Oggettivamente non credevo che in soli sette giorni riuscissi a completare le liste di supporto soprattutto la lista del presidente e anche la lista dei Fratelli d’Italia. Abbiamo avuto tantissime nuove richieste rispetto ai soliti militanti, molto accesso della società civile. Insomma, da questo punto di vista siamo ottimisti”. Lo ha detto a Salerno il candidato presidente del centrodestra alle prossime Regionali in Campania, Edmondo Cirielli. “Anche Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno fatto grandi liste, l’Udc e la Democrazia Cristiana di Rotondi stanno facendo un lavoro molto importante. Da domani incominceremo a quadrare i conti”, spiega. A Salerno il candidato del centrodestra, affiancato dalla deputata Imma Vietri, dal sottosegretario Antonio Iannone e dall’europarlamentare Alberico Gambino, ha presentato i 9 candidati salernitani della lista di Fratelli d’Italia. Oltre all’uscente Nunzio Carpentieri, spiccano i ritorni in campo di Salvatore Gagliano (già consigliere regionale) e di Ernesto Sica (ex sindaco ed assessore regionale). In lista anche tanti amministratori della provincia salernitana: Annalisa Della Monica, Giuseppe Fabbricatore, Aniello Gioiella, Fiordelisa Leone, Maria Gabriella Nicastro (detta Mellone) e Daniela Ugliano.
