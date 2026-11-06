Punto nascita ospedale Sapri, sindacati proclamano stato di agitazione - Le Cronache Provincia
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Roma, neonato ritrovato vicino all’altare di una chiesa: è in buone condizioni Morto a 52 anni Sebastian Lelio, il regista di ‘Una donna fantastica’ La Silicon Valley cerca un’altra giravolta. Ma i dem hanno il dente avvelenato Giustizia, esperienza negativa in un processo per più della metà degli italiani: il sondaggio Fisco, al XV Forum di Wolters Kluwer le sfide del sistema tributario Enorme squalo bianco ‘sfiora’ un surfista, paura in California Imprese, Corvi (Unifarco): “L’azienda è delle persone, sì a cultura dell’errore per continuare a innovare” Scritta contro polizia in liceo Plinio Seniore a Roma, Valditara: “Gravissimo, disposta rimozione” Matt Damon: “Mia moglie ha avuto un aneurisma, è stata operata al cervello sette giorni prima degli Oscar” Usa, dopo batosta elettorale Trump irraggiungibile per i giornalisti: stretta sulle telefonate Epidemia virus conigli si allarga in Veneto, esteso divieto di caccia: cos’è la mixomatosi Schillaci nominato socio onorario della Società italiana di radiologia medica e interventistica Roma, neonato ritrovato vicino all’altare di una chiesa: è in buone condizioni Morto a 52 anni Sebastian Lelio, il regista di ‘Una donna fantastica’ La Silicon Valley cerca un’altra giravolta. Ma i dem hanno il dente avvelenato Giustizia, esperienza negativa in un processo per più della metà degli italiani: il sondaggio Fisco, al XV Forum di Wolters Kluwer le sfide del sistema tributario Enorme squalo bianco ‘sfiora’ un surfista, paura in California Imprese, Corvi (Unifarco): “L’azienda è delle persone, sì a cultura dell’errore per continuare a innovare” Scritta contro polizia in liceo Plinio Seniore a Roma, Valditara: “Gravissimo, disposta rimozione” Matt Damon: “Mia moglie ha avuto un aneurisma, è stata operata al cervello sette giorni prima degli Oscar” Usa, dopo batosta elettorale Trump irraggiungibile per i giornalisti: stretta sulle telefonate Epidemia virus conigli si allarga in Veneto, esteso divieto di caccia: cos’è la mixomatosi Schillaci nominato socio onorario della Società italiana di radiologia medica e interventistica
Provincia Sapri

Punto nascita ospedale Sapri, sindacati proclamano stato di agitazione

  • Novembre 6, 2026
  • 0
  • 88
  • 2 Min Read
Punto nascita ospedale Sapri, sindacati proclamano stato di agitazione

dieci giorni dalla chiusura del Punto nascita dell’ospedale Immacolata di Sapri, in provincia di SALERNO, fissata per il 16 novembre, i sindacati proclamano lo stato di agitazione del personale e chiedono l’intervento del prefetto di SALERNO per avviare la procedura di raffreddamento e conciliazione. La mobilitazione è stata annunciata unitariamente da Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fp, che sollecitano la sospensione del provvedimento e un confronto urgente con la Regione Campania per individuare una soluzione che consenta di mantenere attivo il reparto. La nuova iniziativa arriva dopo l’incontro del 2 novembre a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione, Roberto Fico, e i sindaci di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese, interessati dalla riorganizzazione dei punti nascita. In quella sede era stato annunciato un nuovo confronto nei giorni successivi, ma al momento non sono emerse soluzioni concrete per scongiurare la chiusura del presidio cilentano. Al centro della contestazione sindacale ci sono le caratteristiche geografiche del Golfo di Policastro e delle aree interne del Cilento, le distanze dagli altri ospedali e i tempi necessari per raggiungere strutture alternative. Secondo le organizzazioni sindacali, la valutazione dei punti nascita non può basarsi esclusivamente sui volumi di attività, senza considerare le difficoltà di collegamento e l’effettiva accessibilità dei servizi sanitari. La normativa nazionale indica in 500 parti annui la soglia di riferimento per il mantenimento di un punto nascita. I sindacati chiamano direttamente in causa la Regione, sottolineando che l’uscita della Campania dal Piano di rientro sanitario apre una nuova fase nella programmazione e impone di valutare tutti gli strumenti consentiti dalla normativa, comprese eventuali deroghe motivate dalle condizioni territoriali. La richiesta è quella di individuare una soluzione tecnico-amministrativa che garantisca la continuità del servizio nel rispetto degli standard di sicurezza per le madri, i neonati e gli operatori sanitari. In assenza di risposte, Cgil, Cis

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013