In migliaia sul lungomare di Salerno per le Frecce Tricolori

Sono migliaia le persone che si sono riversate sul lungomare cittadino di Salerno per assistere all’Air Show e attendere l’esibizione delle Frecce Tricolori, che oggi sorvoleranno il Golfo. Grande affluenza di pubblico anche da parte di turisti, per l’evento che torna in città dopo 20 anni. “È un grande onore per noi essere a Salerno, una città che ci ha accolto veramente con il cuore, in una giornata bellissima”, ha detto il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. “Il pubblico e la folla sono tutti in attesa di vedere le Frecce Tricolori, la nostra amata Pattuglia Acrobatica Nazionale che stenderà il suo tricolore sul Golfo”. “Sarà uno spettacolo come sempre emozionante, che toccherà i cuori e anche la mente di tutti noi”, ha aggiunto Conserva. “Non è soltanto un air show, è un modo di celebrare l’identità nazionale e il tricolore più grande del mondo”. “Negli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, essere qui a Salerno rinsalda questo vincolo che c’è tra l’Aeronautica Militare, l’Italia e i suoi cittadini”, ha sottolineato. “Il tricolore più lungo del mondo sul Golfo di Salerno – ha concluso – sono sicuro che sarà un gigantesco abbraccio alla cittadinanza”. Soddisfazione anche dell’assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, che ha ricordato i tre anni di lavoro necessari per riportare le Frecce Tricolori a Salerno. “La città merita di accogliere le Frecce Tricolori. Alla fine ci siamo riusciti. Questo è l’orgoglio nazionale, quindi è l’orgoglio di tutti quanti noi”, ha detto. Per Ferrara, l’evento rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare il territorio e sostenere l’economia legata al turismo. “Questi – ha ribadito Ferrara – sono gli eventi che possono apportare quel giusto valore aggiunto e creare tanta economia e tanta occupazione. Salerno vive di turismo, è una città di mare e va valorizzato tutto quello che teniamo sul nostro territorio”.