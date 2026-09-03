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Derby, appello dei tifosi della Cavese

  • Settembre 3, 2026
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Derby, appello dei tifosi della Cavese

A TUTTO IL POPOLO DELLA CAVESE Domenica non c’è bisogno di spiegare cosa significa questa partita.
È IL DERBY

 

Quello che si sente sulla pelle. Quello che vive nei ricordi dei nostri nonni e dei nostri padri, attraverso accese battaglie, dentro e fuori dal campo. Quello che si tramanda di generazione in generazione. Quello che merita di essere vissuto

TUTTI INSIEME.

La squadra parte verso il loro fortino. E non deve sentirsi sola. Ci sono momenti in cui non servono parole. SERVE ESSERCI! Serve il calore della nostra gente. Serve far sentire ai ragazzi che dietro di loro c’è una città intera.

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2026 – ORE 11:30 TUTTI ALLA PARTENZA DELLA SQUADRA TUTTI IN CURVA SUD CATELLO MARI

Per i nostri colori. Per la nostra fede. Per la nostra storia.

IN TERRA NEMICA CI ANDRANNO LORO. MA A PARTIRE CON LORO
CI SAREMO TUTTI!
CON IL FUOCO NEGLI OCCHI…
CON LA GRINTA NEL CUORE!“.

E’ questo il testo  dell’appello che  Curva Sud Catello Mari ha lanciato a tutti i tifosi della Cavese in vista del derby di domenica 6 settembre, allo stadio Arechi (con calcio d’inizio alle ore 15), contro la Salernitana, che per ragioni di ordine pubblico sarà vietato ai supporter della formazione metelliana.

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