I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno celebrato la Virgo Fidelis - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Tajani: De Luca non apprezza mip balletto? Critiche puerili
I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno celebrato la Virgo Fidelis
Leo: condono in Campania perchè c’è stata discriminazione
Il sindaco: :Concerto di Capodanno a Salerno con Mahmood
Salerno

I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno celebrato la Virgo Fidelis

  • Novembre 21, 2025
  • 0
  • 122
  • 2 Min Read
I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno celebrato la Virgo Fidelis

Nel pomeriggio di oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno celebrato la Virgo Fidelis, patrona della Benemerita, commemorato l’84esimo anniversario della battaglia di “Culqualber” nonché la Giornata dell’orfano. Per l’occasione, presso il Santuario Maria Santissima del Carmine, l’Arcivescovo Metropolita di Salerno – Campagna – Acerno, Monsignore Andrea BELLANDI, il Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri Campania, Don Carlo LAMELZA, e il rettore del santuario Don Biagio Napoletano, hanno concelebrato la Santa Messa commemorativa alla quale, con il Comandante provinciale, Col. Filippo MELCHIORRE, hanno presenziato le principali autorità civili e militari della Provincia di Salerno, il Prefetto, Dott. Francesco ESPOSITO, il Questore, Dott. Giancarlo CONTICCHIO, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Luigi CARBONE, i Sindaci del territorio con i rispettivi Gonfaloni, i Carabinieri “Vittime del dovere” e i familiari dei deceduti, le vedove e gli orfani assistiti dall’’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri), una rappresentanza dell’Arma in congedo e dell’Associazione Nazionale Forestali, i delegati delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare. La celebrazione liturgica è stata solennizzata dalla corale polifonica della parrocchia, musicalmente accompagnata dalle note di pianoforte e di violini della famiglia GIBBONI.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Primo piano Salerno Cronaca

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017