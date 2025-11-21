Leo: condono in Campania perchè c’è stata discriminazione

“Io sono sempre stato contrario ai condoni, ma in Campania c’è una situazione particolare, perché stata esclusa da quelli precedenti. Adesso si sta discutendo la legge di Bilancio però una discriminazione territoriale non mi sembra sia una cosa giusta da fare. Quindi la richiesta che è venuta da alcuni parlamentari può essere esaminata perchè proprioin Campania si è verificata uan situazione disallineata”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, a Stresa a un evento di Fondazione Iniziativa Europa.
