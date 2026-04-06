I bachateri salernitani Maurizio Bollo e Serena Fummo protagonisti a Mosca

Dal cuore di Salerno alla vibrante scena caraibica di Mosca, Maurizio Bollo e Serena Fummo hanno dominato il palcoscenico dell’edizione 2026 del Dominican Caribe Flow Fest, andato in scena nel week-end di Pasqua appena archiviato, regalando al pubblico non solo spettacolo, ma un messaggio di pace attraverso la bachata.

Durante l’evento, i due ballerini salernitani hanno trasformato ogni passo in un gesto di condivisione e armonia, catturando l’attenzione di ballerini e appassionati provenienti da tutto il mondo.

«La bachata ci permette di portare un messaggio chiaro: la pace è possibile anche attraverso la danza», ha dichiarato Maurizio Bollo. «Ogni giro, ogni movimento, è un invito a incontrarsi senza barriere e a condividere valori universali».

Serena Fummo ha aggiunto: «Ogni lezione e ogni esibizione hanno avuto lo scopo di diffondere un messaggio semplice ma potente: con la danza possiamo parlare di pace. Vedere persone di ogni età e provenienza muoversi insieme al ritmo della bachata è stato emozionante e significativo».

Il loro contributo ha dato al festival un’impronta unica, trasformando l’edizione 2026 Dominican Caribe Flow Fest di Mosca in un vero ponte culturale e di pace, dimostrando che la bachata può essere molto più di un ballo: un linguaggio universale di armonia, fratellanza e pace.