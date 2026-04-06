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Fdi, Sonia Alfano, epilogo già segnato

  • Aprile 6, 2026
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Fdi, Sonia Alfano, epilogo già segnato

“In merito alle dichiarazioni del sindaco Sonia Alfano circa una presunta ‘uscita volontaria’ da Fratelli d’Italia, la Presidenza provinciale di Salerno ritiene necessario ristabilire con chiarezza la verità dei fatti. Non siamo al cospetto di una scelta maturata in questi giorni, ma essa altro non è che la logica conseguenza di una vicenda comportamentale già da tempo oggetto di attenzione da parte del partito. Atteggiamenti non coerenti con i valori, le regole e la linea politica di Fratelli d’Italia erano infatti già sottoposti all’esame della Commissione provinciale di garanzia e disciplina, appositamente chiamata a valutare la posizione del sindaco Alfano. Appare inoltre utile precisare che la stessa non risulta iscritta al partito dal 31 dicembre 2024 e che, proprio per tale ragione, il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti si è concluso con la sua archiviazione. Alla luce di ciò, è evidente come ci troviamo al cospetto del tentativo di rappresentare la vicenda come una ‘uscita odierna’ rappresentando una versione impropria e non veritiera. Fratelli d’Italia ha sempre ritenuto imprescindibile il rispetto delle regole, della lealtà politica e del corretto rapporto con la propria comunità, garantendo al contempo apertura al confronto nel pieno rispetto dei propri principi. Chi tenta oggi di riscrivere i fatti, già definiti da oltre quindici mesi, sottovaluta l’intelligenza dei cittadini. Fratelli d’Italia continuerà il proprio lavoro sui territori con serietà, coerenza e rispetto degli elettori”.

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