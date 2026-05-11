Hantavirus: Pd, Tajani riscopre Oms, ma dov’era finora?

“Le parole del ministro Tajani a Bruxelles oggi sono benvenute, ma arrivano con un anno di ritardo e suonano quantomeno contraddittorie. Tajani dice di credere nell’Oms e nella tutela della salute globale. Benissimo. Ma dov’era quando il suo governo, nel maggio 2025, si asteneva davanti a 124 Paesi che votavano si’ al primo accordo pandemico globale della storia, ritrovandosi in compagnia di Iran, Russia e Israele? Il governo Meloni decise di isolare l’Italia per seguire le sirene negazioniste e antiscientifiche, senza alcuna lezione tratta dal Covid. Un’astensione assurda e pericolosa per compiacere Trump e strizzare l’occhio alle teorie no-vax che questo Paese non puo’ permettersi. E le conseguenze concrete non si sono fatte attendere: l’Italia e’ rimasta assente dall’esercitazione internazionale Polaris II, la simulazione Oms su una pandemia globale a cui hanno preso parte 26 Paesi e 600 esperti. Fuori dal tavolo in cui il mondo si prepara. Oggi, con il focolaio di Hantavirus che torna a fare notizia e con l’OMS indebolita dall’uscita degli Stati Uniti, chiediamo al ministro Tajani di passare dalle parole ai fatti: non e’ forse giunto il momento che questo governo riveda la propria posizione e aderisca finalmente all’accordo pandemico globale? O aspettiamo che arrivi la prossima emergenza per ricordarci che i virus non riconoscono la sovranita’ nazionale?”. Lo dichiara Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione Politiche europee.
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