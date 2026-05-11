Martusciello: «Sì a Sangiuliano capo dell’opposizione»

NAPOLI. «C’è un accordo nazionale sulle candidature alla presidenza delle Regioni e intendiamo rispettarlo, anche alla luce dell’accordo siglato qualche settimana fa». Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, dopo l’incontro alla Farnesina con il viceministro Edmondo Cirielli.
«Prendiamo atto dell’indicazione di Fratelli d’Italia che mi ha comunicato il viceministro Cirielli per il capo dell’opposizione uscente del Consiglio regionale, il consigliere regionale Gennaro Sangiuliano», aggiunge Martusciello.
«Incontrerò il segretario regionale di Fratelli d’Italia per perfezionare l’accordo, consentendo ai responsabili dei partiti, insieme ai capigruppo, di guidare i processi in Consiglio regionale», conclude il leader degli azzurri campani.