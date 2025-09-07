Gusto Italia, il bilancio del Presidente Lupo - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Flotilla, mano tesa verso Gaza
Francia, ‘Blocchiamo tutto’: oggi la protesta che evoca i Gilet Gialli
Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo: “Atto di aggressione”
Morte Coronato, chiesta condanna carabiniere
Salerno

Gusto Italia, il bilancio del Presidente Lupo

  • Settembre 7, 2025
  • 0
  • 257
  • 3 Min Read
Gusto Italia, il bilancio del Presidente Lupo

di Raffaella D’Andrea

 

 

Il lungomare di Salerno si è trasformato, dal 4 al 7 settembre, in un villaggio del gusto grazie alla “Summer Edition” di Gusto Italia in Tour.

Una manifestazione che ha animato la zona dell’arenile di Santa Teresa con stand dedicati ai prodotti tipici italiani, all’artigianato artistico e alle creazioni handmade. Promossa da Cna Salerno, organizzata da Associazione Italia Eventi con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, l’iniziativa ha registrato ancora una volta grande partecipazione.

Sentiamo le impressioni di Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Com’è andata questa edizione di Salerno?

«È andata benissimo – spiega Lupo – Salerno si conferma città turistica a tutti gli effetti nei giorni della manifestazione abbiamo avuto tantissimi visitatori, anche grazie alla presenza di due navi da crociera con migliaia di passeggeri. I turisti sono rimasti affascinati non solo dal lungomare e dalla città, ma soprattutto dal nostro artigianato e dai prodotti tipici. Inoltre, oltre ai turisti, c’è stata grande partecipazione da parte dei salernitani e di visitatori provenienti da tutta la provincia».

Qual è il punto di forza di Gusto Italia?

«La nostra carta vincente è la selezione accurata delle aziende: ogni produttore ha l’esclusiva sul proprio settore, così da poter raccontare e valorizzare al meglio i prodotti. Lo stesso vale per l’artigianato, che spazia dalla ceramica alla bigiotteria in legno, alle lavorazioni artistiche. In più, curiamo molto la promozione e l’organizzazione, con stand ordinati e allestimenti di qualità. L’evento non è una semplice fiera di street food è un vero e proprio villaggio del gusto, dove i visitatori possono acquistare prodotti tipici di eccellenza in totale sicurezza».

Quali sono stati i prodotti più richiesti?

«Hanno avuto grande successo i salumi, i formaggi, i taralli, la nocciola di Giffoni, ma anche i prodotti della Calabria e i mieli.

In generale, in estate sono i prodotti salati ad avere la meglio sono più facili da portare a casa e da trasformare in un aperitivo o in una cena veloce. Ma devo dire che tutte le aziende hanno avuto ottimi riscontri».

Un tour che non si ferma a Salerno

«Quella di Salerno è stata la prima tappa in una grande città, dopo la Basilicata e la Costa Cilentana– racconta Lupo – ma Gusto Italia in Tour proseguirà in giro per il Sud e non solo, prossima settimana saremo a Matera, poi a Fiumicino e chiuderemo a Cava de’ Tirreni. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: avvicinare il consumatore al produttore, promuovere il Made in Italy e creare rete tra le eccellenze del territorio».

I prossimi appuntamenti a Salerno

«Torneremo presto – annuncia Lupo – dal 30 ottobre al 2 novembre con la Festa del Cioccolato Artigianale. Sarà un’altra occasione per animare la città e portare sul lungomare il meglio della produzione artigianale italiana. Poi continueremo con il tour autunnale che toccherà diverse città fino a Natale».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017