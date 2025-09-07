Gusto Italia, il bilancio del Presidente Lupo

di Raffaella D’Andrea

Il lungomare di Salerno si è trasformato, dal 4 al 7 settembre, in un villaggio del gusto grazie alla “Summer Edition” di Gusto Italia in Tour.

Una manifestazione che ha animato la zona dell’arenile di Santa Teresa con stand dedicati ai prodotti tipici italiani, all’artigianato artistico e alle creazioni handmade. Promossa da Cna Salerno, organizzata da Associazione Italia Eventi con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, l’iniziativa ha registrato ancora una volta grande partecipazione.

Sentiamo le impressioni di Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Com’è andata questa edizione di Salerno?

«È andata benissimo – spiega Lupo – Salerno si conferma città turistica a tutti gli effetti nei giorni della manifestazione abbiamo avuto tantissimi visitatori, anche grazie alla presenza di due navi da crociera con migliaia di passeggeri. I turisti sono rimasti affascinati non solo dal lungomare e dalla città, ma soprattutto dal nostro artigianato e dai prodotti tipici. Inoltre, oltre ai turisti, c’è stata grande partecipazione da parte dei salernitani e di visitatori provenienti da tutta la provincia».

Qual è il punto di forza di Gusto Italia?

«La nostra carta vincente è la selezione accurata delle aziende: ogni produttore ha l’esclusiva sul proprio settore, così da poter raccontare e valorizzare al meglio i prodotti. Lo stesso vale per l’artigianato, che spazia dalla ceramica alla bigiotteria in legno, alle lavorazioni artistiche. In più, curiamo molto la promozione e l’organizzazione, con stand ordinati e allestimenti di qualità. L’evento non è una semplice fiera di street food è un vero e proprio villaggio del gusto, dove i visitatori possono acquistare prodotti tipici di eccellenza in totale sicurezza».

Quali sono stati i prodotti più richiesti?

«Hanno avuto grande successo i salumi, i formaggi, i taralli, la nocciola di Giffoni, ma anche i prodotti della Calabria e i mieli.

In generale, in estate sono i prodotti salati ad avere la meglio sono più facili da portare a casa e da trasformare in un aperitivo o in una cena veloce. Ma devo dire che tutte le aziende hanno avuto ottimi riscontri».

Un tour che non si ferma a Salerno

«Quella di Salerno è stata la prima tappa in una grande città, dopo la Basilicata e la Costa Cilentana– racconta Lupo – ma Gusto Italia in Tour proseguirà in giro per il Sud e non solo, prossima settimana saremo a Matera, poi a Fiumicino e chiuderemo a Cava de’ Tirreni. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: avvicinare il consumatore al produttore, promuovere il Made in Italy e creare rete tra le eccellenze del territorio».

I prossimi appuntamenti a Salerno

«Torneremo presto – annuncia Lupo – dal 30 ottobre al 2 novembre con la Festa del Cioccolato Artigianale. Sarà un’altra occasione per animare la città e portare sul lungomare il meglio della produzione artigianale italiana. Poi continueremo con il tour autunnale che toccherà diverse città fino a Natale».