Cavese ko ad Altamura nel recupero

Francesco De Pisapia

TEAM ALTAMURA 2

CAVESE 1

TEAM ALTAMURA (3-4-2-1): Viola; Silletti, Poli, Lepore; Grande, Nazzaro (dal 36’st Franco), Dipinto, Nicolao (dal 25’st Mogentale); Rosafio (dal 25’st Florio), Curcio; Simone (dal 36’st Mbaye). A disposizione: Spina; Fasanelli, Zazza, Crimi, Esposito, Perez, Dimola. All.: Devis Mangia

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Amerighi (dal 17’st Suplja), Munari, Fornito (dal 17’st Orlando), Pelamatti; Diarrassouba, Fella (dal 49’st Ubaldi); Sorrentino (dal 17’st Guida). A disposizione: Manzo, Iuliano, Di Paola, Barone, Cionek, Nunziata, D’Incoronato, Bolcano, Fusco. All.: Fabio Prosperi.

ARBITRO: Mattia Drigo di Portogruaro (Simone Della Mea di Udine e Gennantonio Martone di Monza). IV° ufficiale: Cristiano Ursini di Pescara. Operatore FVS: Giovanni Francesco Massari di Molfetta.

RETI: 42′ pt Simone (A), 21′ st Fella (C), 50′ st Curcio (A)

NOTE: Spettatori: 2.000 circa (trasferta vietata agli ospiti). Espulso al 44′ st l’allenatore Mangia (A). Ammoniti: al 38′ Piana (C); al 11′ st Poli (A); al 17′ st Grande (A); al 29′ st Suplja (C); al 40′ st l’allenatore Prosperi (C); al 53′ st Loreto (C). Angoli 6 a 4 per la Cavese.

ALTAMURA – La Cavese al “Tonino D’Angelo” viene beffata in pieno recupero e punita oltremodo da un Altamura che nella seconda frazione di gioco non si era mai resa pericolosa. I metelliani escono così a mani vuote dopo un ottimo secondo tempo grazie agli ingressi di Orlando, Guida e Suplja che avevano reso la manovra più fluida e pericolosa negli ultimi sedici metri consentendo prima di trovare il pari e di sfiorare poi la vittoria in almeno altre tre occasioni. Purtroppo una disattenzione finale è costata carissima. Mister Prosperi è costretto ad affidarsi ad Amerighi per Macchi e Sorrentino dal primo minuto al posto di Guida con l’ultimo arrivato ovvero l’attaccante Ubaldi che si accomoda in panchina; modulo 3-4-2-1. Dall’altra parte mister Mangia che schiera il proprio undici con il modulo a specchio, oltre alla novità Viola tra i pali al posto di Spina, si affida dal primo minuto all’esperto Lepore. Partita che stenta a decollare con ritmi decisamente blandi da ambo le parti e squadre che sembrano impacciate. Al 15’ pugliesi vicino al vantaggio con Grande che di testa raccoglie un traversone dalla sinistra di Curcio centrando la traversa alla destra di Boffelli; poi la palla viene in qualche modo allontanata dalla difesa metelliana. Al 21’ pericoloso Diarrassouba che, dopo aver raccolto un traversone di Pelamatti dalla sinistra, si aggiusta la sfera e con un sinistro a giro sfiora la trasversale di non molto. Al 33’ Grande commette fallo di mano al limite dell’area. Sulla punizione battuta da Sorrentino e respinta dalla barriera, Fornito raccoglie la palla e pesca Amerighi dalla parte opposta che insacca ma in fuorigioco (confermato dall’FVS). Quattro minuti dopo Fella lancia in profondità Diarrassouba che in diagonale costringe Viola alla respinta con i piedi. Rispondono dopo sessanta secondi i bianco rossi con un diagonale di Simone che termina dall’altra parte sul fondo. Al 41’ i murgiani trovano il vantaggio. La Cavese non riesce a liberarsi in uscita e Grande sulla destra recupera la palla e penetra in area servendo all’indietro per Simone che di prima intenzione con un potente destro insacca sotto la traversa. Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti ed a 50’ i metelliani reclamano un calcio di rigore per un fallo di mani al limite dell’area di Nazzaro ma l’arbitro all’FVS giudica addirittura involontario il fallo di mano. Minuto 58’ e Cavese vicinissima al pari. Sempre Loreto dalla sinistra scodella l’ennesimo pallone che Sorrentino di testa colpisce con Viola che respinge; la palla s’impenna e Poli respinge sulla linea subendo fallo dallo stesso attaccante metelliano. Al 62’ mister Prosperi effettua un triplo cambio e i metelliani iniziano a pressare e rendersi più pericolosi e trovano il pari con un capolavoro di alta scuola di Giuseppe Fella che sottomisura di tacco indirizza un cross di Pelamatti nell’angolo opposto con un immobile Viola esterrefatto della traiettoria. La Cavese prende campo e nemmeno il doppio cambio effettuato da mister Mangia riesce ad arginare le folate offensive metelliane che sfiorano addirittura il vantaggio al 74’: dopo una serie di scambi di prima la palla termina sui piedi del neo entrato Guida che subito in girata impegna alla parata con i piedi Viola. Sempre Cavese pericolosissima con Dipinto che di petto salva sulla linea a portiere battuto una semi girata di Loreto. All’86’ Fella taglia a sinistra per Guida che si libera al tiro colpendo però l’esterno della rete. Provvidenziale sempre Poli che salva a mezzo metro dalla linea e poi? Poi la beffa in pieno recupero, quando un errore in disimpegno di Evangelisti consente a Grande di rubare la palla e servire Curcio che dal limite di destro batte Boffelli nell’angolo.