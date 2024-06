Gli straordinari risultati del “Metodo Frequency”

Il potere taumaturgico della musica, il benessere totalizzante dei suoni, l’equilibrio mentale e il vigore fisico trasmesso dalle vibrazioni, sono gli elementi imprescindibili di una tecnica innovativa ed efficace che sta destando molto interesse e curiosità. A presentarla e a divulgarla il suo ideatore, il Dott Giovanni Peduto, chinesiologo originario di Roccadaspide, che attraverso il ‘Metodo Frequency’, da lui realizzato, è riuscito a migliorare la qualità della vita di molti pazienti. Il metodo di lavoro in questione, che consiste in un approccio non invasivo dell’utilizzo di frequenze sonore come vibrazioni tattili, ha un effetto sia antinfiammatorio che riequilibrante delle disfunzioni organiche e tissutali, ed è quindi progettato, per agire direttamente sul corpo umano e sulle zone da trattare, mediante dei dispositivi dell’Azienda Woojer, in grado di amplificare la percezione dei suoni e di adattarli ad un nuovo impiego. Tutto ciò, trova applicazione con sorprendenti risultati che stimano un’efficacia del 90% già dalla prima seduta nel trattamento dei dolori ovarici e dopo cinque sedute per alcuni disturbi come dusmenorrea, ovaio policistico reflusso gastroesofageo, gastriti, artrosi, colon irritabile, contratture muscolari e molte altre patologie infiammatorie, le quali traggono notevoli benefici in seguito alla riduzione della percezione del dolore e nel conseguente ridimensionamento dell’assunzione di antidolorifici. La chinesiologia sensoriale, le sue affascinanti sfaccettature, insieme ad una panoramica a 360 gradi dell’interesante ed innovativa metodologia, sono spiegate e raccontate in un libro dal titolo ‘Metodo Frequency’- Il suono è movimento, il movimento è salute’, scritto dallo stesso dottore Peduto, che sarà presentato giovedì 6 luglio 2024, alle ore 10, presso il Medicar Center Moscato, a Quadrivio di Campagna. ‘Sono un musicista ed un appassionato del suono e delle frequenze, dichiara Peduto, e ho dato un’impronta trasversale alle mie competenze, trasformando le frequenze sonore in vibrazioni meccaniche modulate sul corpo, avvalendomi di uno specifico dispositivo, dando vita cioe ad un’innovativa tecnologia che prendendo esempio dagli strumenti musicali, fornisce vibrazioni utili per una serie di applicazioni vantaggiose e mirate, che agiscono benevolmente su determinate sintomatologie’. Il libro in questione, che può essere acquistato previa prenotazione in tutte le librerie e sugli store digitali, nasce proprio dall’esigenza di voler divulgare una realtà parallela ed alternativa, che attraverso le proprietà medicali dei suoni, fornisce una possibilità plausibile e tangibile per raggiungere il benessere fisico e mentale.