Nocera, un successo la presentazione dell’ultimo libro di Catena Fiorello

Simpatica come il noto fratello Rosario Fiorello, la scrittrice siciliana, continua a pubblicare testi di pregevole fattura letteraria. Il suo tour in Campania ha fatto tappa ieri alla libreria Mondadori di via Matteotti a Nocera Inferiore. Sono stati in tanti ad accogliere per l’Aperi-Libro targato Pro Loco “Nocera di Tutti”, “Unione Nazionale Pro Loco” e Mondadori, la scrittrice della Trinacria. Catena Fiorello ha raccontato diversi aneddoti di vita e qualche spiacevole episodio. In particolare un’offesa subita via social, che lei ha prontamente respinto al mittente. In altri casi, ben sei, si è rivolta al tribunale per i danni subiti, i relativi risarcimenti sono stati devoluti tutti in beneficenza. La sua terra ed il sud al centro del lavoro letterario e non solo, un luogo verso il quale la scrittrice ha dimistichezza e che conosce molto bene. Il suo approccio parte da Napoli, un po’ dal regno di Napoli, e si allarga al resto dello stivale sin verso la Sicilia. “Granita e baguette. Una notte d’amore a Parigi al sapore di Sicilia”, il libro presentato ieri a Nocera Inferiore e nella tappa campana. Si tratta di una commedia tra la profonda Sicilia e la Ville Lumière. La cittadina di Monte Pepe si prepara all’arrivo dell’estate. Da due anni ormai nel piccolo borgo immerso tra le montagne siciliane si attendono orde di turisti curiosi di assaggiare gli arancini più famosi dell’isola, e non solo. Ma arriva una novità. Luciano Bellini, ex direttore di un albergo poco distante da Monte Pepe, chiamato a Parigi a dirigere un hotel a cinque stelle, ha invitato le signore di Monte Pepe nella capitale. Il loro compito è incantare i clienti più ricchi ed esigenti dell’albergo con una cena sontuosa, a base dei profumi, dei colori e dei sapori dei piatti siciliani. E così, Parigi, diventa una tappa inaspettata per sognare e per imbattersi in un nuovo amore. Catena Fiorello Galeano lascia il capoluogo dell’Agro nocerino – sarnese tra gli applausi e un ricordo di sé indelebile. La città ha apprezzato, non solo il libro, ma anche la persona. g.c.