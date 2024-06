Niente garanzie, niente Salernitana

Le tanto attese garanzie non sarebbero arrivate. O meglio quelle inviate dalla Brera Holdings non erano quelle attese da Danilo Iervolino. Il futuro della Salernitana resta così in un limbo. Uno stato di cose che dira da troppo tempo. Con una squadra retrocessa da mesi la società avrebbe avuto tutto il tempo per vendere, se ci fosse stata l’effettiva volontà, o quantomeno di programmare nel migliore dei modi la prossima stagione che dovrà essere giocoforza quella del riscatto, dopo il disastro “ammirato” nel campionato appena concluso. Invece, si resta ancora in attesa, tra smentite, voci, indiscrezioni con una tifoseria ormai stanca di questo andazzo e che vorrebbe soltanto chiarezza e pensare al calciomercato. Oggi potrebbero esserci altri contatti tra la Salernitana e la Brera Holdings ma a questo punto l’ipotesi che al momento Iervolino resti in sella non sono poi così remote. Si attendono lumi e, probabilmente, la settimana prossima la società indirà una conferenza stampa per fare quel minimo di chiarezza che la città merita.