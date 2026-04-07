Giunta Elezioni: fuori Marco Nonno

La Giunta delle Elezioni ha preso atto dell’istruttoria, presentata il 25 marzo scorso, dal presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, che è membro presidente della Giunta delle Elezioni, sulla base del lavoro svolto dagli uffici competenti, per la quale, alla luce delle interlocuzioni formali con il Tribunale e con la Corte di Appello di Napoli, risulta confermato il quadro giuridico che, nella precedente Legislatura, portò la precedente Giunta delle Elezioni a deliberare la decadenza, in applicazione della Legge Severino, dell’allora consigliere Marco Nonno, a seguito di condanna definitiva. Tale condanna, così come formalmente confermato dalla Corte d’Appello di Napoli, è ancora in essere, né sono potute seguire azioni riabilitative in merito, ai sensi della Legge Severino. Lo ha comunicato in una nota il Consiglio Regionale della Campania, aggiungendo anche che la Giunta delle Elezioni ha anche discusso della ulteriore istruttoria, richiesta dal consigliere Raffaele Maria Pisacane (FdI), e a questi affidata, la quale prevedeva di procedere all’ingresso di Marco Nonno in Consiglio regionale nelle more di ricevere il chiarimento aggiuntivo, richiesto dall’interessato, alla Corte di Cassazione, sul suo stato. La prima parte di tale istruttoria è stata ritenuta dagli uffici inammissibile sul piano della legittimità, vista la comunicazione della Corte d’Appello sopra citata. Dopo ampio dibattito, valutato che i tempi di risposta da parte della Cassazione all’istanza di Nonno, peraltro ritenuta ultronea dagli uffici, non sarebbero stati certi, e dovendo garantire in tempi definiti il plenum dell’Aula ed anche evitare di ledere i diritti di un ulteriore subentrante, il consigliere Pisacane ha ritirato la proposta istruttoria riformulata sulla base dei rilievi di legittimità. Alla luce del ritiro della proposta, la Giunta delle Elezioni ha, dunque, preso atto degli esiti dell’istruttoria del 25 marzo scorso. Alla luce di quanto sopra, a surrogare il dimissionario Edmondo Cirielli sarà il candidato successivo della lista di “Fratelli d’Italia, e cioé Lea Romano