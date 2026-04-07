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Fico, piena solidarietà a Sangiuliano per le minacce ricevute

  • Aprile 7, 2026
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Fico, piena solidarietà a Sangiuliano per le minacce ricevute

“Esprimo piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, per le gravi minacce ricevute. Si tratta di un episodio che va condannato con fermezza. Ogni forma di odio e violenza va respinta. Al consigliere Sangiuliano va la mia vicinanza personale e istituzionale, insieme all’auspicio che siano individuati presto i responsabili”. Così in una nota il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

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