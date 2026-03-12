Giuli: “Lo Stato comprerà il teatro Sannazaro” - Le Cronache Campania
  Marzo 12, 2026
l ministero della Cultura non acquistera’ “ceneri” ha detto Giuli, sottolineando il valore storico e culturale dell’immobile che ha ospitato dalla meta’ dell’800 il Sannazaro. “Certo, questa e’ una frase che abbiamo condiviso tutti quanti. I proprietari non stanno vendendo delle ceneri e il ministero sta acquistando un blasone, un posto che ha un’anima, un’anima ferita ma viva. Non sono ceneri, sono semplicemente i resti di un incendio da cui rinascera’ come una fenice, un magnifico Sannazzaro nuovo”. Per garantire la prosecuzione della stagione teatrale del Sannazaro, si “mettera’ a disposizione, nelle condizioni che troveremo in base ad un accordo con i gestori, uno spazio che potrebbe essere anche dentro il Palazzo Reale affinche’ le attivita’ teatrali del Sannazaro proseguano”, aggiunge Giuli. “Siamo tutti allineati, dal signor prefetto, al sindaco, al presidente di regione, al ministro che vi sto parlando – conclude – nel garantire continuita’ alla grande famiglia del Sannazaro, che va dalla proprieta’ che cede, ai gestori e soprattutto alla comunita’ che continuera’ a vivere nel teatro e per il teatro”

