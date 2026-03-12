Salernitana, esauriti i biglietti per Crotone

di Marco De Martino

SALERNO – E’ durata un paio d’ore la prevendita, lato tifoseria granata, per Crotone-Salernitana di domenica prossima. Sono infatti andati tutti esauriti i circa trecento tagliandi per il settore ospiti (al costo di 10 euro) dello Scida, messi a disposizione senza retrizioni legate al possesso di fidelity card, della tifoseria granata che dunque, dopo lo stop forzato di Caserta, tornerà in massa a viaggiare. Vista l’immediata risposta dei sostenitori salernitani, la società pitagorica ha poi comunicato nel tardo pomeriggio di ieri che “in conformità alle disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, è stata disposta la sospensione della vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno per tutti i settori dello stadio diversi dal Settore Ospiti in occasione della prossima gara casalinga. La misura, adottata a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha avuto effetto immediato e ha riguardato tutti i canali di vendita, inclusi quelli online e i punti vendita autorizzati. Eventuali ulteriori aggiornamenti o disposizioni saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali ufficiali della società”, conclude l’FC Crotone nella nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web.

ESODO NONOSTANTE TUTTO Dunque, nonostante la ferma ma civilissima contestazione inscenata nelle ultime uscite casalinghe della Salernitana, gli ultras granata rimarranno al fianco della squadra in trasferta. Una cosa sono i calciatori, gli allenatori e la società, una cosa è la maglia. Una mentalità che ancora una volta conferma la grande maturità raggiunta dalla tifoseria granata che, anche a Crotone, proverà a spingere la compagine di mister Cosmi verso tre punti di fondamentale importanza nell’economia di una stagione finora bben al di sotto delle aspettative ma che potrebbe ancora riservare emozioni importanti.