Giochi Universitari Europei, presentazione alla palestra Palumbo

Sede della cerimonia inaugurale dei Giochi Universitari Europei, nell’incantevole scenario di Piazza della Libertà (Sabato 18 luglio), Salerno ospiterà, tra gli altri, anche i tornei di Pallamano e Futsal. Venue prescelta per le competizioni agonistiche la Palestra Caporal Maggiore Francesco Palumbo, situata all’interno del perimetro della Caserma D’Avossa, sede operativa dei Cavalleggeri Guide (19°). Sede storica dei successi della PDO Salerno, società leader della pallamano femminile nazionale, la Palumbo è stata in questi giorni oggetto di una brillante operazione maquillage, lavori di adeguamento “svelati” dal Comandante del 19° Cavalleggeri, Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, al Rettore di Unisa, Virgilio D’Antonio e al Presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini.

“La collaborazione con le Guide – dice il Rettore D’Antonio – ci inorgoglisce e l’occasione fornita dagli EUG ha ulteriormente rinsaldato un profondo e radicato legame di profonda stima. Tra le mission più importanti di quest’evento, come sempre abbiamo dichiarato, c’è la chiara volontà di lasciare qualcosa al territorio ed i lavori di maquillage che hanno interessato la Palumbo, sede storica dello sport salernitano, confermano la nostra intenzione”.

Da poco insediatosi al comando del Reggimento di stanza a Salerno, il comandante Crivellotto conferma.

“Nutriamo grande rispetto e profonda ammirazione nei confronti dell’Università di Salerno, della città che ospita il nostro Reggimento e dello sport salernitano. Quest’impianto, normalmente utilizzato da uno dei club più titolati d’Italia sarà a completa disposizione degli organizzatori dei Giochi Universitari e l’occasione sarà utile per confermare la nostra presenza attiva all’interno della comunità salernitana”.

Particolarmente orgoglioso dei lavori realizzati a tempo di record all’interno dell’impianto, situato nel cuore del popoloso quartiere di Torrione, è il Presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini.

“Quest’impianto – dice – è un autentico gioiello il cui valore aumenta in maniera esponenziale in virtù della sua collocazione. I tornei di Futsal e Pallamano che qui saranno ospitati troveranno una grande cornice”.

All’incontro, svoltosi in un clima di grande serenità e reciproca cordialità, ha partecipato anche il vice sindaco di Salerno, Nino Savastano.

“Quando le Istituzioni lavorano tra loro in grande sintonia i risultati non tardano ad arrivare. EUG Salerno 2026 – sottolinea – rappresenta una grande opportunità per la città di Salerno e più in generale per l’intero territorio. Bisogna ringraziare l’Università degli Studi di Salerno per la straordinaria organizzazione messa in piedi e per l’eccezionale lavoro di raccordo che sta operando tra tutte istituzioni in campo”.