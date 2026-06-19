Giochi europei universitari, a Salerno in arrivo atleti da tutto il continente

Manca un mese esatto al taglio del nastro di Eug Salerno 2026, l’ottava edizione dei Giochi europei universitari – in programma dal 18 luglio al primo agosto 2026 – ed organizzati quest’anno dall’Università degli Studi di Salerno. A trenta giorni dalla cerimonia inaugurale – che si svolgerà in Piazza della Libertà a Salerno – il Campus di Fisciano ha vissuto una giornata densa di appuntamenti carichi di significato.

L’INCONTRO CON GLI UFFICI STAMPA DEI COMUNI DEL TERRITORIO

La mattinata si è aperta con l’incontro tra lo staff e i rappresentanti degli uffici stampa dei 13 comuni (12 della provincia di Salerno ed Avellino) che, attraverso le 30 strutture sportive individuate dall’organizzazione che fa capo all’EUSA saranno coinvolti nella manifestazione. Oltre a quelle del Campus di Fisciano – compresa quella che verrà allestita nel Piazzale UniSA di Baronissi per il basket 3×3 – verranno utilizzati impianti sportivi di Salerno, Baronissi, Bellizzi, Eboli, Mercato San Severino, Avellino, Montoro, Nocera Inferiore, Pellezzano, Pontecagnano, Roccapiemonte e Sarno.

UNISOUND, TORNA A PARLARE LA VOCE DELL’ATENEO

Quindi il secondo, atteso momento che – attraverso il traino di Eug Salerno 2026 – ha finalmente rivisto la luce: la nuova inaugurazione degli studi di Unisound Web Radio che sarà la web radio ufficiale di EUG Salerno 2026 e che gradualmente riprenderà la sua programmazione sotto la direzione del professore Alfonso Amendola, delegato del Rettore della Web Radio e della Televisione di Ateneo.

“Unisound – ha sottolineato con soddisfazione il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Virgilio D’Antonio – deve rappresentare voce importante per il Campus e per tutto il territorio. Il fatto che questo faro della comunicazione fosse rimasto spento per un lungo periodo rappresenta una piccola macchia che ora intendiamo superare con slancio. Eug Salerno 2026 rappresenta sicuramente un’occasione importante per sperimentare e far ripartire la voce del nostro Ateneo”.

“Unisound riparte dopo un lungo periodo di assenza – ha evidenziato Amendola nell’intervento inaugurale trasmesso dagli studi radiofonici – approfittando dell’opportunità fornita da questa grandissima esperienza sportiva. Ci affideremo su tre anime portanti: quella strettamente istituzionale e didattica, quella legata alla comunità studentesca e al personale non docente e quella che vedrà una partecipazione aperta al territorio. Questo ritrovato spazio e questo ritrovato vigore lo dedichiamo anche all’indimenticato Francesco Colucci”.

LA CONFERENZA SUI DETTAGLI ORGANIZZATIVI DELL’EVENTO

La mattinata si è quindi conclusa con la Conferenza stampa dedicata ai dettagli organizzativi dell’evento ad un mese dal via. Un incontro che ha visto la partecipazione del Magnifico Rettore Virgilio D’Antonio, del Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, di Haris Pavletic, presidente di EUSA, l’Associazione europea universitaria dello sport, del presidente del Cus Salerno Lorenzo Lentini, del presidente di Adisurc Emilio Di Marzio e del presidente della Provincia di Salerno Geppino Parente