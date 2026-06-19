Campagna, Piero De Luca incontra la neo sindaca Adele Amoruso

“Ho incontrato la neo eletta sindaca di Campagna, Adele Amoruso, alla quale ho rivolto le mie congratulazioni per lo straordinario risultato conseguito. Si apre una nuova stagione sia politica che amministrativa per la città di Campagna, fondata su rinnovata energia, competenza, impegno e vicinanza ai bisogni dei cittadini”. Lo ha dichiarato in una nota Piero De Luca, Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania.

“Sono certo che Adele saprà svolgere un lavoro serio e proficuo al servizio della comunità, affrontando con determinazione le sfide che attendono il territorio. Da parte mia – aggiunge De Luca – non mancheranno sostegno e collaborazione istituzionale per contribuire alla realizzazione di progetti e interventi utili alla crescita della città e dell’intero comprensorio. Ad Adele e alla sua squadra rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro.”