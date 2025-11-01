Gasparri (FI), grande successo a incontri promossi da Forza Italia

“Grande successo ieri agli incontri promossi da Forza Italia in Campania. A Salerno ho trovato una grandissima folla, con il segretario regionale Martusciello, il segretario provinciale Celano, fortemente impegnati per il successo di Forza Italia, dei suoi candidati e del candidato presidente del centrodestra Cirielli”: lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. “Grande entusiasmo e mobilitazione in una citta’ che puo’ dare una spinta decisiva per la vittoria della nostra coalizione. Una grande partecipazione ho registrato all’inaugurazione della sede di Forza Italia a Arzano, all’incontro sulla giustizia a Maschio Angioino promosso da Cattaneo e Sisto, cosi’ come all’ottima iniziativa sui valori promossa dai giovani di Forza Italia, con la partecipazione di esponenti del mondo produttivo, religioso e scolastico. Forza Italia e’ presente, dinamica, impegnata su molti fronti per dare un contributo positivo a tutta la nostra coalizione”, aggiunge.