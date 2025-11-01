Non doveva essere in servizio il poliziotto morto a Torre del Greco

Un poliziotto di 47 anni ha perso la vita in un incidente in autostrada. Lo schianto è accaduto nella notte lungo la Napoli-Salerno all’altezza di Torre del Greco. Un suv, proveniente dal senso opposto di marcia, ha improvvisamente travolto frontalmente la volante che era in pattuglia. L’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati è morto sul colpo. L’altro poliziotto è in grazi condizioni è in terapia intensiva in gravi ma stabili condizioni all‘ospedale del Mare.

Dopo il terribile impatto, tutti i passeggeri e il conducente sono scappati lasciando il suv incidentato e i due poliziotti (uno ormai deceduto, l’altro ferito gravemente) sul posto, senza prestare soccorso. Tre giovani si sono fatti medicare presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco, un altro si è presentato in commissariato. Tutti identificati, la loro posizione è ora al vaglio della Procura di Torre Annunziata e di quella per i Minorenni di Napoli anche per il reato di omissione di soccorso.

I due agenti sono stati trovati entrambi incastrati nella vettura. Inizialmente si era diffusa la notizia che uno dei due, quello rimasto ucciso, fosse stato sbalzato dall’auto. A liberarli sono stati i colleghi arrivati sul posto. Il poliziotto rimasto ferito è “intubato ed in ventilazione meccanica. Frattura di bacino embolizzato e ridotto. Varie contusioni d’organo. Farà successivi controlli diagnostici per rivalutazione clinica”. Il questore di Napoli ha fatto visita ai familiari della vittima ed è stato in ospedale per sincerarsi delle condizioni dell’altro poliziotto ferito.

Un cambio turno come tanti, un destino che però era in agguato. Non doveva essere in servizio la scorsa notte Aniello Scarpati, l’agente di polizia del commissariato di Torre del Greco (Napoli) morto a causa di un incidente provocato da un suv attorno alle 2. Scarpati, 47 anni, aveva accettato di cambiare il turno con un collega impossibilitato a svolgere il proprio lavoro la scorsa notte.

L’assistente capo coordinatore abitava a Portici e lascia una moglie e tre figli. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola. L’amministrazione comunale di Torre del Greco è pronta a proclamare, nel giorno dei funerali il lutto cittadino “A nome dell’amministrazione e dell’intera città – ha affermato il sindaco Luigi Mennella – abbiamo voluto portare la piena solidarietà al dirigente Antonella Palumbo e a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente lavorano per assicurare la massima tutela alla cittadinanza. Siamo profondamente scossi e ci stringiamo alla moglie e ai tre figli dell’agente deceduto. Seguiamo anche l’evolversi della situazione, in particolare per ciò che concerne le condizioni dell’altro agente ferito e ricoverato a Napoli in prognosi riservata”.